Представитель Украины от ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш отметил, что это заявление можно рассматривать как де-факто признание режимом Лукашенко так называемых республик. Издание LIGA.net сообщило, что на слова диктатора о полетах в Крым отреагировали также в Министерстве иностранных дел. Там заявили, что "Лукашенко может в итоге оказаться в Гааге вместе с президентом РФ".

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"Москва пользуется зависимым положением Лукашенко"

Белорусский аналитик, журналист, директор аналитических проектов в БелаПАН Александр Класковский говорит, что некоторые обозреватели считают, что Москва сейчас пользуется зависимым положением Лукашенко и подталкивает его к организации полетов в Крым и в перспективе признать Крым российским. Однако, сам Лукашенко заявляет, что этот вопрос на встрече с Путиным был поднят по его собственной инициативе.

"Я не исключаю, что это может быть, как своеобразный троллинг. Дело не только в том, что Москва давит на Минск и хочет, чтобы он начал полеты в Крым, а в перспективе, возможно, и признал Крым российским. Я думаю, что у белорусского руководства может быть и свой мотив, чтобы позлить Киев и украинское руководство. Так как оно ввело фактически санкции после инцидента с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске", – рассказывает журналист.

Украинское небо сейчас закрыто, и это очень болезненный шаг для белорусской стороны, потому что национальная авиакомпания Belavia зарабатывала достаточно большие деньги на транзите,

– говорит эксперт.

Украину шантажируют?

По словам Класковского, украинцы в Россию и россияне в Украину летали в большинстве через Минск. Кроме того, через Украину летало много рейсов из Беларуси на отдых, например, в Турцию.

Теперь этот источник дохода теряется, и эти маршруты нужно перекраивать. Конечно, белорусские власти этим очень недовольны. Возможно, они пока на уровне "троллинга" показывают украинским властям, что "вот мы можем пойти на такие болезненные для вас шаги". Дойдет ли дело до реализации таких шагов? Посмотрим, я не уверен,

– добавил белорусский аналитик.

Белорусский журналист рассказывает, что заявление Лукашенко относительно вероятного привлечения так называемой прокуратуры так называемых “ЛНР” и "ДНР" скорее всего сделано не из-за давления России, а по рассуждению самого белорусского руководства, которому "выгодно представить пойманного оппозиционера Романа Протасевича "кровожадным террористом". По его словам, белорусская пропаганда раскручивает эту версию, что он на Донбассе в составе батальона, а затем полка "Азов" убивал, стрелял из разных видов оружия.

Друзья Протасевича говорят, что он ездил туда только как фотокорреспондент, а если и сфотографировался с оружием, то это, как говорит молодежь, "ради понта". Но белорусским властям выгодно его таким "кровожадным террористом" показать. Возможно, этим объясняется жест с вероятным приглашением представителей так называемых "ЛНР" и "ДНР" для "следственных действий" в Минске,

– говорит аналитик.

Совместные военные учения – угроза для Украины

Будущие военные учения "Запад-2021" России и Беларуси запланированы на 10 сентября и продлятся в течение 6 дней. В эфире телеканала "Украина 24" советник руководителя Офиса президента, советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что эти военные учения представляют опасность для Украины.

В любых военных учениях всегда есть потенциальная угроза, потому что перед началом войны главная проблема – обеспечить развертывание войск. Я напомню, что после учений "Кавказ-2008" началась агрессия России против Грузии. А после учений "Кавказ-2012" начался захват Крыма,

– сказал Арестович.

Совместный с Россией учебный центр

Александр Класковский рассказал, что было принято решение, что на территории Беларуси создадут совместный с Россией учебный центр, куда может быть переброшено вооружение. Российское военное присутствие в Беларуси, говорит эксперт, усиливается. "Однако, Лукашенко всегда выступал против российских военных баз на территории Беларуси, при том, что он сам выступает за тесное военное сотрудничество между Москвой и Минском. Однако базы ему не нужны, потому что он помнит пример Севастополя и Крыма, когда Россия воспользовалась базами для аннексии, и в сегодняшней ситуации он опасается каких-то непредсказуемых действий Москвы", – добавил он.

Для Кремля Лукашенко становится все более токсичным партнером, и не исключено, что там подумывают о каких-то сценариях его смещения. Но у Лукашенко уменьшается возможность сопротивляться Москве,

– добавил белорусский аналитик.

По словам эксперта, Владимир Путин не будет "форсировать" вопрос о размещении военных баз. Так как при необходимости российские войска смогут быстро быть переброшены в Беларусь благодаря соответствующей договоренности в военной сфере. Также глава России "выдерживает паузу перед встречей с американским президентом Джо Байденом".

Перед этой встречей, возможно, российское руководство не хочет злить Вашингтон такими резкими шагами в белорусском направлении,

– добавил эксперт.

Лукашенко маневрирует

Белорусский политолог, аналитик, журналист, внештатный автор портала TUT.BY, приглашенный эксперт "Московского Центра Карнеги", основатель аналитического агентства Sense Analytics Артем Шрайбман говорит, что эти заявления Лукашенко – "своеобразная попытка порадовать и удовлетворить Россию". Белорусские власти таким образом хотят добиться от России смягчения ее позиции по некоторым вопросам.

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"Лукашенко пытается утвердить Беларусь главным союзником России. Ведь отношения с Западом сегодня – не исправимы для Лукашенко, как и отношения с Украиной тоже – плохие. Он уже не чувствует, что имеет, что терять. Соответственно, Лукашенко уже идет на все, на что раньше не мог пойти, пробуя маневрировать. Теперь он не пытается балансировать", – считает эксперт.

Но надо понимать, что пока представители так называемых "ЛНР" и "ДНР" не приехали, и авиарейсы не полетели. Это все пока на уровне риторики, и важно не забегать вперед. Потому что периодически такие заявления делаются только ради заявлений. Поэтому все же надо дождаться действий,

– говорит эксперт.



Артем Шрайбман / Фото – TUT.BY

Артем Шрайбман считает, что российские военные базы на территории Беларуси – "это не первая уступка, на которую может пойти Лукашенко".

Есть еще чем торговаться до того – продать какие-то активы, подписать дорожные карты, признать Крым территорией РФ. Военные базы– это существенное ограничение суверенитета в глазах Лукашенко, да и всего остального мира. Потому это, если и будет, то на закуску,

– добавил эксперт.

"Торговая война" с Украиной

3 июня Верховная Рада Украины приняла постановление об инциденте с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске, которым летел белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич. Народный депутат от политической партии "Голос" Юлия Клименко говорит, что Украине "надо готовиться к более жестким отношениям с Беларусью. А именно к торговым ограничениям, которые может наложить Беларусь на большую группу импортных товаров".

За первый квартал мы имеем 900 миллионов долларов импорта из Беларуси: нефтепродукты, энергия, машиностроение. Я бы сказала, что это начало полномасштабной торговой войны, которую мы будем иметь, но на самом деле все это сценарии, которые скорее всего разрабатывались и утверждались в Кремле,

– говорит политик.



Юлия Клименко / Фото – Ua Rating

На сегодня, говорит Клименко, нет "ни одного документа, который утвержден Кабинетом Министров, где указано, как Украина будет заменять важные импортные товары из Беларуси. По ее мнению, надо понимать, кто будет замещать эти товары. "На данный момент мы не видели такого документа. Возможно, он есть и разрабатывается. Однако, активной позиции нет", – добавляет Клименко.

Я считаю, что парламент также должен инициировать, чтобы Кабмин занялся возможной заменой этих товаров на случай, если Беларусь прекратит их экспорт в Украину вообще. Мы делаем импортозамещение с Россией, нужно делать и с Беларусью, потому что де-факто, это будет скоро одна большая территория,

– добавила политик.