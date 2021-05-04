Олександр Лукашенко спробував звинуватити Євросоюз та США у тому, що вони не допомогли Білорусі боротися з коронавірусом. Втім, це не відповідає дійсності, оскільки насправді допомога надходила.

Диктатор накинувся на цивілізований світ і почав робити неадекватні заяви, називаючи "останніми мерзотниками" європейців і американців.

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На цьому Лукашенко не зупинився – він спробував тиснути на жалість і почав натякати на санкції, якими, за його словами, "закрутили гайки, щоб погіршити ситуацію" в Білорусі.

Останні мерзотники ці європейці і американці. Вони ж нічим не допомогли нам абсолютно. Хоча і ВООЗ, і ООН постійно заявляють, що треба підтримати когось та інше. Ну не допомогли і не треба – не просимо ми їх. Ні, так треба ж загвинтити гайки, треба погіршити тут ситуацію (мова, ймовірно, йде про санкції – 24 канал),

– бідкався диктатор.

Як усе насправді

Допомога від ЄС

Європейський Союз за 2020 рік витратив 3,8 мільйона доларів на придбання для Білорусі засобів індивідуального захисту, лікувального та діагностичного обладнання. А саме:

У червні минулого року Білорусь отримала гуманітарний вантаж. Поставка включала 3,6 мільйона засобів захисту, зокрема 2,3 мільйона масок, 1 млн респіраторів, 50 тисяч захисних щитків, 50 тисяч захисних окулярів і 80 тисяч медичних халатів. Все це було закуплено ВООЗ на кошти Європейського союзу.

У квітні цього року ВООЗ доставила до Мінська кисневі маски з резервуаром, апарати для високопотокової назальної оксигенотерапії, експрес-тести для діагностики COVID-19 на загальну суму 850 тисяч доларів.

Глава представництва Європейського союзу в Білорусі Дірк Шубель заявив, що це ще не кінець.

Надання допомоги Білорусі буде продовжено, а сумарний обсяг поставленого в республіку устаткування вже склав 5,3 мільйона доларів,

– сказав він.

Допомога від США

Ще один приклад – підтримка Національного аеропорту Мінськ у боротьбі з пандемією COVID-19.

У межах проєкту "Підтримка готовності ВООЗ і відповідних заходів для боротьби з пандемією COVID-19", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку, мінський аеропорт отримав:

тепловізори;

засоби індивідуального та колективного захисту від COVID-19;

дезінфікуючі засоби.

Допомога від Польщі

Варто зазначити, що Польща надала Білорусі найбільшу гуманітарну допомогу в своїй історії.

У червні минулого року 40 фур привезли 300 тонн техніки та засобів захисту:

апарати ШВЛ;

ліки;

кілька мільйонів захисних та медичних масок одноразового використання;

антисептики;

захисні халати;

комбінезони біозахисту;

щитки;

ПЛР-тести.

У квітні 2020 року Польща безкоштовно передала Білорусі дезінфікуючі засоби (50 тисяч літрів), антисептики (30 тисяч літрів) і хірургічні маски (100 тисяч), необхідні для боротьби з COVID-19.

Зверніть увагу! Раніше Лукашенко закликав "не перебільшувати загрозу пандемії". Загального карантину в країні не оголошували.