Олександр Лукашенко заявив, що в Білорусі начебто готували державний переворот. Самопроголошений президент вважає, що робили це, аби ввести у країну війська НАТО, а тоді напасти на Росію.

В ефірі телеканалу Лукашенко висловив думку, що Білорусь була тільки трампліном для атаки на Росію.

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Лукашенко про Захід, Росію та Білорусь

Самопроголошений президент Білорусі переконаний, що через начебто "переворот в Білорусі" готувався напад на Москву.

Їм треба було на добу… прийти тут до влади, начебто прийти та заявити, що ми у владі. Для чого? Щоб попросити ввести війська НАТО на територію Білорусі та вибудувати їх на східному кордоні біля Смоленська,

– сказав політик.

Нагадаємо, раніше Лукашенко розповів, як нібито готувався держпереворот у країні. За його словами, були розроблені декілька сценаріїв.

Що відомо про начебто "замах" на Лукашенка