Лукашенко заявив, що Захід хоче напасти на Росію і використовує для цього Білорусь
Олександр Лукашенко заявив, що в Білорусі начебто готували державний переворот. Самопроголошений президент вважає, що робили це, аби ввести у країну війська НАТО, а тоді напасти на Росію.
Джерело:ОНТ
В ефірі телеканалу Лукашенко висловив думку, що Білорусь була тільки трампліном для атаки на Росію.
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Лукашенко про Захід, Росію та Білорусь
Самопроголошений президент Білорусі переконаний, що через начебто "переворот в Білорусі" готувався напад на Москву.
Їм треба було на добу… прийти тут до влади, начебто прийти та заявити, що ми у владі. Для чого? Щоб попросити ввести війська НАТО на територію Білорусі та вибудувати їх на східному кордоні біля Смоленська,
– сказав політик.
Нагадаємо, раніше Лукашенко розповів, як нібито готувався держпереворот у країні. За його словами, були розроблені декілька сценаріїв.
Що відомо про начебто "замах" на Лукашенка
- Олександр Лукашенко 17 квітня заявив, що на нього та його сім'ю готували замах. А причетні до цього нібито спецслужби США та Польщі.
- У Вашингтоні та Варшаві відкинули будь-які звинувачення у підготовці замаху.
- Водночас Володимир Путін у своєму зверненні до Федеральних зборів заявив, що замах на Лукашенка був.
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