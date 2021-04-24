Диктатор Олександр Лукашенко прокоментував співпрацю з Кремлем. Він запевив, що не обговорював з Володимиром Путіним можливість побудови у Білорусі російської військової бази.

Водночас заявив, що Білорусь готова до нападу з боку Заходу. Мовляв, саме у такому разі у тилу країни розгорнуться російські війська.

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Диктатор зазначив, що раніше між Росією та Білоруссю завжди була "тяганина – хто кого". Натомість зараз часи та обставини змінилися.

Ми домовилися, що не треба нам один одного трясти (не те за комір брати, не те за груди, і трясти). Нам треба кооперуватися,

– заявив Лукашенко.

Й розповів, що домовився з Путіним спільно розвивати технічні виробництва. "У Білорусі – одне, в Зеленограді інше, у Воронежі – третє", сказав він.

Про російські військові бази

Крім цього, самопроголошений президент Білорусі запевнив, що на переговорах з російським лідером не мовилося про військові бази.

"Навіщо в Білорусі створювати базу, якщо вона в Смоленську? Це ж у 3 хвилинах польоту до того ж Бобруйська. Навіщо витрачати величезні гроші" – сказав він.

Диктатор зауважив, що у Білорусі та Росії абсолютно інша стратегія в рамках Організації договору про колективну безпеку. Він пояснив, що зона відповідальності білорусів – захід.

Якщо тільки проти нас агресія, у нас достатньо сил для того, аби стримати її на перших порах, поки розвернеться в тилу Росія,

– підкреслив Лукашенко.

"Там є 2 – 3 армії, які на цьому напрямку повинні підтримати білоруську армію. Ось наша стратегія. При чому тут ці бази", – додав самопроголошений президент.

Лукашенко вважає, що навіть якби Білорусь та Росія просто почали говорити на цю тему, це вже було б "подарунком для опонентів".

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