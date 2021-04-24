В тылу развернется Россия, – Лукашенко говорит, что Беларусь готова к нападению Запада
Диктатор Александр Лукашенко прокомментировал сотрудничество с Кремлем. Он заверил, что не обсуждал с Владимиром Путиным возможность построения в Беларуси российской военной базы.
Источник:"Белта"
В то же время заявил, что Беларусь готова к нападению со стороны Запада. Мол, именно в таком случае в тылу страны развернутся российские войска.
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Диктатор отметил, что раньше между Россией и Беларусью всегда была "волокита – кто кого". А сейчас времена и обстоятельства изменились.
Мы договорились, что не надо нам друг друга трясти (не то за шиворот брать, не то за грудь, и трясти). Нам нужно кооперироваться,
– заявил Лукашенко.
И рассказал, что договорился с Путиным совместно развивать технические производства. "В Беларуси – одно, в Зеленограде – другое, в Воронеже – третье", – сказал он.
О российских военных базах
Кроме этого, самопровозглашенный президент Беларуси заверил, что на переговорах с российским лидером не говорилось о военных базах.
"Зачем в Беларуси создавать базу, если она в Смоленске? Это же в 3 минутах полета до того же Бобруйска. Зачем тратить огромные деньги", – сказал он.
Диктатор отметил, что у Беларуси и России совершенно другая стратегия в рамках Организации договора о коллективной безопасности. Он объяснил, что зона ответственности белорусов – Запад.
Если только против нас агрессия, у нас достаточно сил для того, чтобы сдержать ее на первых порах, пока развернется в тылу Россия,
– подчеркнул Лукашенко.
"Там есть 2 – 3 армии, которые на этом направлении должны поддержать белорусскую армию. Вот наша стратегия. При чем тут эти базы", – добавил самопровозглашенный президент.
Лукашенко считает, что даже если бы Беларусь и Россия просто начали говорить на эту тему, это уже было бы "подарком для оппонентов".
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