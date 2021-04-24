Лукашенко планирует подписать документ, по которому в случае экстренной ситуации обязанности президента будет исполнять премьер. Однако все решения будет принимать Совет безопасности путем тайного голосования всех его членов. Кстати, в Совет безопасности входит сам Лукашенко и его сын Виктор.

Самопровозглашенный Лукашенко пообещал подписать декрет о переходе президентских полномочий Совету безопасности. Об этом он рассказал журналистам во время посещения Полесского государственного радиационно-экологического заповедника.

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Лукашенко жалуется, что будет "если вдруг"

Самопровозглашенный президент сказал, что вряд ли этот документ понадобится, однако считает, что "терять бдительность нельзя".

Скажите, если завтра нет президента, вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Потому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Беларуси. Президента застрелили – на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями,

– сказал Лукашенко.

Далее рассказал, что чрезвычайное положение нужно вводить мгновенно, вплоть до военного, "если кто-то на границе шевельнется". Диктатор заявил:

если не будет президента, обязанности будет исполнять премьер, который будет главным;

однако фактически будет коллективный президент в виде Совета безопасности – все решения будут приниматься тайным голосованием, чтобы не было давления;

Совбез сможет принимать решения о президентских выборах, чрезвычайном положении и дальнейших действиях.

Поэтому я говорил, что подпишу этот указ и определю, кто будет руководить страной "если вдруг",

– сказал Лукашенко.

Кстати, по информации оппозиционного российского издания "Новая газета" сейчас в Совбез Беларуси входит сам Лукашенко, его старший сын Виктор, премьер Беларуси, глава Нацбанка, а также главы всех основных органов законодательной, исполнительной и судебной власти и командования силовых структур.

Коротко о ситуации в Беларуси