Нардеп от "Слуги народа" Евгений Шевченко недавно посетил Беларусь, где встретился с самопровозглашенным президентом страны Александром Лукашенко. Диктатор сделал украинскому народному избраннику несколько интересных презентов. В частности, среди подарков была водка, изготовленная "по особой технологии".

Лукашенко представил Шевченко эксклюзивную серию "Президент", которую не купить в магазине. Об этом нардеп рассказал Telegram -каналу Pavlovsky News . Последний опубликовал соответствующие фото.

К теме Лукашенко передал через меня данные для Зеленского, – скандальный нардеп Шевченко

Подробнее о подарках от Лукашенко

Кроме водки, "слуга" получил шоколад, конфеты. Все это производится в специальном цехе. По словам Шевченко, конфеты упакованы в тканевую подарочную коробку с гербом Беларуси. А их срок хранения составляет всего две недели.

Что касается водки "Президент", то Лукашенко лично рассказывал о ней. Ее произвели по особой технологии с кремниевой суперфильтрацией. Это последняя разработка времен распада СССР. Диктатор отметил, что доступ к такого качеству имели только лидеры социалистических республик.

Я не пробовал, конечно. Не пью, но так поставлю как ценный подарок и экспонат, чтобы напоминал об этой встрече,

– отметил украинский политик.

Также нардепу вручили традиционные подарки – настойку и панно белорусских мастеров, выполненное на ткани в технике авторской вышивки.

Шевченко признается в любви к Лукашенко

Во время эфира программы "Свобода слова Савика Шустера" парламентарий заявил, что действительно искренне любит Лукашенко как человека и как политика.

Он – харизматик, он – народный президент для меня... У нас начались отношения, и в итоге он меня просто к себе пригласил на встречу,

– рассказал Шевченко.

Нардеп объяснил, что эти "отношения" зародились после того, как он внес в Верховную Раду государственный флаг Беларуси в противовес бело-красно-белому. И это заметил Лукашенко.

"Слуга" также напомнил, что он поздравил Лукашенко с "победой" на президентских выборах. По его убеждению, большинство белорусов все равно проголосовали за него, "как бы там оппозиция не говорила".

Актуально Надо отпускать людей, которые хотят в свободное плавание, – Корниенко о нардепе Шевченко

Скандальная встреча Шевченко с Лукашенко: главное