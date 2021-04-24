Наверное, любовь: Лукашенко порадовал "слугу" Шевченко эксклюзивными подарками – фото
Нардеп от "Слуги народа" Евгений Шевченко недавно посетил Беларусь, где встретился с самопровозглашенным президентом страны Александром Лукашенко. Диктатор сделал украинскому народному избраннику несколько интересных презентов. В частности, среди подарков была водка, изготовленная "по особой технологии".
Лукашенко представил Шевченко эксклюзивную серию "Президент", которую не купить в магазине. Об этом нардеп рассказал Telegram-каналу Pavlovsky News. Последний опубликовал соответствующие фото.
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Подробнее о подарках от Лукашенко
Кроме водки, "слуга" получил шоколад, конфеты. Все это производится в специальном цехе. По словам Шевченко, конфеты упакованы в тканевую подарочную коробку с гербом Беларуси. А их срок хранения составляет всего две недели.
Что касается водки "Президент", то Лукашенко лично рассказывал о ней. Ее произвели по особой технологии с кремниевой суперфильтрацией. Это последняя разработка времен распада СССР. Диктатор отметил, что доступ к такого качеству имели только лидеры социалистических республик.
Я не пробовал, конечно. Не пью, но так поставлю как ценный подарок и экспонат, чтобы напоминал об этой встрече,
– отметил украинский политик.
Также нардепу вручили традиционные подарки – настойку и панно белорусских мастеров, выполненное на ткани в технике авторской вышивки.
Шевченко признается в любви к Лукашенко
Во время эфира программы "Свобода слова Савика Шустера" парламентарий заявил, что действительно искренне любит Лукашенко как человека и как политика.
Он – харизматик, он – народный президент для меня... У нас начались отношения, и в итоге он меня просто к себе пригласил на встречу,
– рассказал Шевченко.
Нардеп объяснил, что эти "отношения" зародились после того, как он внес в Верховную Раду государственный флаг Беларуси в противовес бело-красно-белому. И это заметил Лукашенко.
"Слуга" также напомнил, что он поздравил Лукашенко с "победой" на президентских выборах. По его убеждению, большинство белорусов все равно проголосовали за него, "как бы там оппозиция не говорила".
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Скандальная встреча Шевченко с Лукашенко: главное
- В феврале 2021 Евгений Шевченко посетил Всебелорусское собрание Лукашенко, а перед этим бывал в Минске.
- В конце апреля нардеп снова приехал в Беларусь, чтобы встретиться с самопровозглашенным президентом.
- Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что поездка Шевченко была частной и за свой счет.
- В то же время заместитель председателя одноименной фракции Евгения Кравчук отметила, что поступок Шевченко заслуживает осуждения. Кроме того, его действия противоречат государственной политике. Ведь Украина не признает Лукашенко как избранного президента.
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