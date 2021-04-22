Його дії суперечать позиції України, – Кравчук про зустріч Шевченка з Лукашенком
Нардеп від "Слуги народу" Євген Шевченко особисто зустрівся із нелегітимним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Це суперечить державній політиці України.
Джерело:24 канал
Вчинок Шевченка заслуговує на осуд. Таку думу висловила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.
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Дії Шевченка суперечать позиції України
За її словами, найкращим виходом у цій ситуації було б, якби він сам написав заяву про вихід із фракції.
Його дії суперечать державній політиці: тому, що говорить Міністерство закордонних справ та президент України. Адже ми не визнаємо Лукашенка – президентом і те, що вибори були чесними,
– зазначила Кравчук.
Вона зауважила, якби було якесь публічне вигнання чи засудження нардепа, то він захотів би використати ситуацію у своїй політичній кар'єрі.
"Він мріяв про свою політичну партію, яка напевно складатиметься з підписників його телеграму", – сказала депутатка.
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Кравчук наголосила, що зустріч з Шевченка і Лукашенка суперечить позиції України як держави. "Добре, що Шевченко не потрапив в англомовні медіа, бо було б дуже соромно. Адже вся Європа засуджує режим самопроголошеного очільника Білорусі", – відзначила нардепка.
Що відомо про скандальний вчинок Шевченка
- Нардеп зі "Слуги народу" вирішив відвідати Білорусь, щоб зустрітись з самопроголошеним президентом Білорусі.
- За словами Олександра Корнієнка, нардеп не обговорював поїздку з керівництвом партії. Його візит приватний і за власним рахунком.
- Сам Шевченко заявив, що Лукашенко передав послання для українських політиків.
- В лютому "слуга" також побував на зборах самопроголошеного білоруського лідера, а перед цим відвідував Мінськ.
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