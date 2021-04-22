Его действия противоречат позиции Украины, – Кравчук о встрече Шевченко с Лукашенко
Нардеп от "Слуги народа" Евгений Шевченко лично встретился с нелегитимным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Это противоречит государственной политике Украины.
Источник:24 канал
Поступок Шевченко заслуживает осуждения. Такую мысль выразила заместитель председателя фракции "Слуга народу" Евгения Кравчук.
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Действия Шевченко противоречат позиции Украины
По ее словам, лучшим выходом в этой ситуации было бы, если бы он сам написал заявление о выходе из фракции.
Его действия противоречат государственной политике: так говорит Министерство иностранных дел и президент Украины. Ведь мы не признаем Лукашенко – президентом и то, что выборы были честными,
– отметила Кравчук.
Она отметила, если бы было какое-то публичное изгнание или осуждения нардепа, он захотел бы использовать ситуацию в своей политической карьере.
"Он мечтал о своей политической партии, которая наверняка будет состоять из подписчиков его телеграма", – сказала депутат.
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Кравчук отметила, что встреча с Шевченко и Лукашенко противоречит позиции Украины как государства. "Хорошо, что Шевченко не попал в англоязычные медиа, потому что было бы очень стыдно. Ведь вся Европа осуждает режим самопровозглашенного главы Беларуси", – отметила нардеп.
Что известно о скандальном поступке Шевченко
- Нардеп из "Слуги народа" решил посетить Беларусь, чтобы встретиться с самопровозглашенным президентом Беларуси.
- По словам Александра Корниенко, нардеп не обсуждал поездку с руководством партии. Его визит частный и за свой счет.
- Сам Шевченко заявил, что Лукашенко передал послание для украинских политиков.
- В феврале "слуга" также побывал на собрании самопровозглашенного белорусского лидера, а перед этим посещал Минск.
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