"Слуга народа" Евгений Шевченко ездил на встречу к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко. Он утверждает, что для Зеленского и других украинских политиков Лукашенко передал послание.

Шевченко рассказал, что Лукашенко передал через него информацию, однако, что именно было сказано, он не стал детализировать. В целом поездку характеризует положительно и не видит в этом "предательства".

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Что Евгений Шевченко говорит о своем визите к Лукашенко

Шевченко ничего противозаконного в визите не видит. Наоборот, говорит, что действует в интересах Украины. В частности, как утверждает, он обсудил с Лукашенко проблему логистики для украинских больных. Речь идет о тех пациентах, которые нуждаются в лечении в Беларуси и пересадке органов.

Шевченко уточнил, что он вместе с посольством Беларуси смогли организовать пересадку органов 628 гражданам Украины. Такие договоренности он называет реальной политикой, которая предусмотрена статусом депутата.

Я занимаюсь реальной политикой, а не зашкварами в ресторанах, с проститутками и прочим мракобесием. Многим это не нравится. Откройте статью 17 Закона о статусе народного депутата. Там четко написано, что нардеп имеет право встречаться с лидерами государств,

– заявил Шевченко.

Как Шевченко оказался в Беларуси

Относительно того, как произошла встреча, Шевченко рассказывает: с ним связались помощники Лукашенко. Сам белорусский диктатор обратил внимание на украинского нардепа, когда тот развернул государственный красно-зеленый флаг Беларуси в зале Верховной Рады. Как сказал Шевченко, сделал это, чтобы поддержать белорусского лидера и в ответ на тот беспорядок, который был в стране.

Напомним, что "Слуги народа" на заседании фракции обсудят поведение Шевченко. Они заслушают его позицию 22 апреля.

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