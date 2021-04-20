Лукашенко передал через меня данные для Зеленского, – скандальный нардеп Шевченко
"Слуга народа" Евгений Шевченко ездил на встречу к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко. Он утверждает, что для Зеленского и других украинских политиков Лукашенко передал послание.
Источник:PavlovskyNews
Шевченко рассказал, что Лукашенко передал через него информацию, однако, что именно было сказано, он не стал детализировать. В целом поездку характеризует положительно и не видит в этом "предательства".
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Что Евгений Шевченко говорит о своем визите к Лукашенко
Шевченко ничего противозаконного в визите не видит. Наоборот, говорит, что действует в интересах Украины. В частности, как утверждает, он обсудил с Лукашенко проблему логистики для украинских больных. Речь идет о тех пациентах, которые нуждаются в лечении в Беларуси и пересадке органов.
Шевченко уточнил, что он вместе с посольством Беларуси смогли организовать пересадку органов 628 гражданам Украины. Такие договоренности он называет реальной политикой, которая предусмотрена статусом депутата.
Я занимаюсь реальной политикой, а не зашкварами в ресторанах, с проститутками и прочим мракобесием. Многим это не нравится. Откройте статью 17 Закона о статусе народного депутата. Там четко написано, что нардеп имеет право встречаться с лидерами государств,
– заявил Шевченко.
Как Шевченко оказался в Беларуси
Относительно того, как произошла встреча, Шевченко рассказывает: с ним связались помощники Лукашенко. Сам белорусский диктатор обратил внимание на украинского нардепа, когда тот развернул государственный красно-зеленый флаг Беларуси в зале Верховной Рады. Как сказал Шевченко, сделал это, чтобы поддержать белорусского лидера и в ответ на тот беспорядок, который был в стране.
Скандал с Евгением Шевченко
- "Слуга народа" Евгений Шевченко поехал в Беларусь и встретился там с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко.
- С ним он давно хотел познакомиться и писал в фейсбуке, что планирует поехать в Минск.
- Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко подчеркнул, что эту поездку Шевченко не обсуждал с руководством партии. Его визит частный и за свой счет.
- Когда летом 2020 года вспыхнули протесты в Беларуси, Шевченко призвал простить Лукашенко "грехи и преступления".
- Он посетил Минск в декабре 2020 года, а в феврале 2021 приехал туда на Всебелорусское собрание, где выступал Лукашенко.
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