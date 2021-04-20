В "Слуге народа" будут требовать объяснений от нардепа Евгения Шевченко, который встретился с диктатором Александром Лукашенко. Там отметили, что поездка в Беларусь – его личная инициатива.

Позицию президентской политсилы озвучил Александр Корниенко. Он подчеркнул, что Шевченко действует как частное лицо, а не представитель государства.

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"Он не был делегирован фракцией, партией "Слуга народа", МИД или Офисом Президента" на проведение каких-либо переговоров с официальными лицами Беларуси", – подчеркнул политик.

И отметил, что народный избранник также не находится в составе парламентской делегации в Беларуси. Соответственно все встречи, проведенные в этой стране, являются его личной инициативой.

Считаю, что такие действия по меньшей мере нарушают порядок реализации внешней политики в Украине и принцип согласованности действий всех ветвей власти в международных отношениях,

– пояснил Корниенко.

И заверил, что когда Шевченко вернется на родину, ему придется объяснить фракции "Слуга народа" свои действия.

Шевченко встретился с Лукашенко: что известно

Видео встречи самопровозглашенного президента Беларуси и украинского нардепа опубликовали СМИ, приближенные к Лукашенко.

Шевченко заявил, что знакомство с Лукашенко – большая честь. А диктатор надеется, что встреча будет "добрым сигналом".

13 апреля нардеп написал в своем фейсбуке, что ему нужно ехать в Минск, чтобы якобы "сгладить зашквары Кравчука".

Приверженность Шевченко к режиму диктатора

Когда в августе 2020 года вспыхнули протесты в Беларуси, Шевченко призвал простить Лукашенко "грехи и преступления". Мол, мир в обществе "держится на любви и прощении".

Заметим, что украинский политик посетил Минск в декабре 2020 года. А в феврале 2021 приехал туда на Всебелорусское собрание, где выступал Лукашенко.

Недавно "Слуга народа" похвалил диктатора, в то же время белорусских оппозиционеров – обругал. Их он обозвал "муд***ми", "уродами" и "пид***сами".