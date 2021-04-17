В Федеральной службе безопасности России утверждают, что задержали двух белорусских граждан, которые якобы планировали у себя в стране военный переворот. К этому якобы хотели привлечь украинских националистов.

Да, в России заявили, что совместно с КГБ Беларуси задержали Юрия Зянковича, который имеет американское и белорусское гражданство и Александра Федуту – россиянина.

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Что утверждает ФСБ

Они, мол, планировали военный переворот в Беларуси по отработанному сценарию "цветных революций" с привлечением местных и украинских националистов. Кроме того, задержанные якобы хотели совершить покушение на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Детали так называемого "плана" Зянковича и Федуты

ФСБ говорит, что Зянкович и Федута организовали обсуждение плана вооруженного мятежа в Беларуси и хотели встретится в Москве. Они якобы хотели использовать доступные им меры конспирации с оппозиционно настроенными генералами Беларуси.

"План", по информации российских спецслужб, включал захват радио и телецентров для трансляции их обращения к народу, блокировки в Минске лояльных к власти подразделений внутренних войск и ОМОНа.

Также якобы готовили полное отключение энергосистемы Беларуси.

В результате задержанные якобы собирались изменить конституционный строй, отменив пост президента.

Руководство страной, как утверждает ФСБ, должны были положить на "Комитет национального примирения", а Зянкович хотел стать "куратором" парламента.

Обратите внимание! Сам Лукашенко тоже заявил, что готовили покушение на него и его детей. Он обвинил в этом спецслужбы США.