ФСБ стверджує, що до перевороту у Білорусі хотіли залучити українських націоналістів
У Федеральній службі безпеки Росії переконують, що затримали двох білоруських громадян, які буцімто планували у себе в країні військовий переворот. До цього нібито хотіли залучити українських націоналістів.
Джерело:ФСБ
Так, у Росії заявили, що спільно з КДБ Білорусі затримали Юрія Зянковича, який має американське та білоруське громадянство та Олександра Федуту – росіянина.
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Що стверджує ФСБ
Вони, мовляв, планували військовий переворот в Білорусії за відпрацьованим сценарієм "кольорових революцій" із залученням місцевих і українських націоналістів. Крім того, затримані нібито хотіли вчинити замах на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.
Деталі так званого "плану" Зянковича та Федути
- ФСБ каже, що Зянкович і Федута організували обговорення плану збройного заколоту в Білорусії і хотіли зустрітися в Москві. Вони начебто хотіли використати доступні їм заходи конспірації з опозиційно налаштованими генералами Білорусі.
- "План", за інформацією російських спецслужб, включав захоплення радіо і телецентрів для трансляції їх звернення до народу, блокування в Мінську лояльних владі підрозділів внутрішніх військ та ОМОНу.
- Також нібито готували повне відключення енергосистеми Білорусі.
- У результаті затримані буцімто збирались змінити конституційний лад, скасувавши посаду президента.
- Керівництво країною, як стверджує ФСБ, мали покласти на "Комітет національного примирення", а Зянкович хотів стати "куратором" парламенту.
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