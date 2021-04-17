У Федеральній службі безпеки Росії переконують, що затримали двох білоруських громадян, які буцімто планували у себе в країні військовий переворот. До цього нібито хотіли залучити українських націоналістів.

Так, у Росії заявили, що спільно з КДБ Білорусі затримали Юрія Зянковича, який має американське та білоруське громадянство та Олександра Федуту – росіянина.

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Що стверджує ФСБ

Вони, мовляв, планували військовий переворот в Білорусії за відпрацьованим сценарієм "кольорових революцій" із залученням місцевих і українських націоналістів. Крім того, затримані нібито хотіли вчинити замах на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Деталі так званого "плану" Зянковича та Федути

ФСБ каже, що Зянкович і Федута організували обговорення плану збройного заколоту в Білорусії і хотіли зустрітися в Москві. Вони начебто хотіли використати доступні їм заходи конспірації з опозиційно налаштованими генералами Білорусі.

"План", за інформацією російських спецслужб, включав захоплення радіо і телецентрів для трансляції їх звернення до народу, блокування в Мінську лояльних владі підрозділів внутрішніх військ та ОМОНу.

Також нібито готували повне відключення енергосистеми Білорусі.

У результаті затримані буцімто збирались змінити конституційний лад, скасувавши посаду президента.

Керівництво країною, як стверджує ФСБ, мали покласти на "Комітет національного примирення", а Зянкович хотів стати "куратором" парламенту.

Зверніть увагу! Сам Лукашенко теж заявив, що готували замах на нього та його дітей. Він звинуватив у цьому спецслужби США.