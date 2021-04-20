У "Слузі народу" вимагатимуть пояснень від нардепа Євгена Шевченка, який зустрівся з диктатором Олександром Лукашенком. Там наголосили, що поїздка у Білорусь – його особиста ініціатива.

Позицію президентської політсили озвучив Олександр Корнієнко. Він наголосив, що Шевченко діє як приватна особа, а не представник держави.

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"Він не був делегований фракцією, партією "Слуга народу", МЗС чи Офісом Президента" на проведення будь-яких переговорів з офіційними особами Білорусі", – підкреслив політик.

Й зауважив, що народний обранець також не перебуває у складі парламентської делегації до Білорусі. Відповідно всі зустрічі, проведеній у цій країні, є його особистою ініціативою.

Вважаю, що такі дії щонайменше порушують порядок реалізації зовнішньої політики в Україні та принцип узгодженості дій всіх гілок влади у міжнародних відносинах,

– пояснив Корнієнко.

Й запевнив, що коли Шевченко повернеться на батьківщину, йому доведеться пояснити фракції "Слуга народу" свої дії.

Шевченко зустрівся з Лукашенком: що відомо

Відео зустрічі самопроголошеного президента Білорусі та українського нардепа опублікували ЗМІ, наближені до Лукашенка.

Шевченко заявив, що знайомство з Лукашенком – велика честь. А диктатор сподівається, що зустріч буде "добрим сигналом".

13 квітня нардеп написав у своєму фейсбуці, що йому потрібно їхати в Мінськ, аби нібито "згладити зашквари Кравчука".

Прихильність Шевченка до режиму диктатора

Коли у серпні 2020 року спалахнули протести в Білорусі, Шевченко закликав пробачити Лукашенку "гріхи та злочини". Мовляв, мир у суспільстві "тримається на любові і прощенні".

Зауважимо, що український політик відвідав Мінськ у грудні 2020 року. А у лютому 2021 приїхав туди на Всебілоруські збори, де виступав Лукашенко.

Нещодавно "Слуга народу" похвалив диктатора, водночас білоруських опозиціонерів – облаяв. Їх він обізвав "муд***ми", "виродками" і "під***сами".