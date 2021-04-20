"Слуга народу" Євген Шевченко їздив на зустріч до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Він стверджує, що для Зеленського та інших українських політиків Лукашенко передав послання.

Шевченко розповів, що Лукашенко передав через нього інформацію, проте, що саме було сказано, він не став деталізовувати. Загалом поїздку характеризує позитивно і не бачить у цьому "зради".

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Що Євген Шевченко каже про свій візит до Лукашенка

Шевченко нічого протизаконного у візиті не бачить. Навпаки, каже, що діє в інтересах України. Зокрема, як стверджує, він обговорив з Лукашенком проблему логістики для українських хворих. Йдеться про тих пацієнтів, які потребують лікування у Білорусі і пересадки органів.

Шевченко уточнив, що він разом з посольством Білорусі змогли організувати пересадку органів 628 громадянам України. Такі домовленості він називає реальною політикою, яка передбачена статусом депутата.

Я займаюся реальною політикою, а не зашкварами в ресторанах, з повіями і іншим мракобіссям. Багатьом це не подобається. Відкрийте статтю 17 закону про статус народного депутата. Там чітко написано, що нардеп має право зустрічатися з лідерами держав,

– заявив Шевченко.

Як Шевченко опинився у Білорусі

Щодо того, як сталася зустріч, Шевченко розповідає: із ним зв'язалися помічники Лукашенка. Сам білоруський диктатор звернув увагу на українського нардепа, коли той розгорнув державний червоно-зелений прапор Білорусі у залі Верховної Ради. Як сказав Шевченко, зробив це, аби підтримати білоруського лідера і у відповідь на той безлад, який був у країні.

Нагадаємо, що "Слуги народу" на засіданні фракції обговорять поведінку Шевченка. Вони заслухають його позицію 22 квітня.

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