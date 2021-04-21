Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко хочет громкого исключения из фракции. Именно поэтому он делает противоречивые заявления в СМИ и ездит в Беларусь.

Об этом издание пишет со ссылкой на собственные источники в руководстве "Слуги народа". Там считают, что противоречивые поступки Шевченко совершает осознанно.

Читайте также Лукашенко передал через меня данные для Зеленского, – скандальный нардеп Шевченко

Шевченко хочет исключения из фракции

Нардеп стремится, чтобы его громко исключили из фракции "Слуги народа".

Он подходил к Давиду и просил его исключить. Хочет хайпануть,

– пояснил высокопоставленный собеседник.

По его словам, глава фракции ответил нардепу: хочешь выходить – выходи, но самостоятельно. "И он пока остается. Ему, видимо, по-тихому идти не по душе", – добавляют источники.

24 канал пытается связаться с Давидом Арахамией, чтобы узнать, действительно ли Евгений Шевченко обращался к нему с такой просьбой.

Кроме того, по информации издания, Шевченко получил шанс баллотироваться по мажоритарному округу в Запорожье при содействии бывшего первого заместителя главы Офиса Президента Сергея Трофимова. Их знакомство вроде бы возникло на фоне привязанности к УПЦ МП.

Скандальные поступки Евгения Шевченко: основное