Шевченко хочет, чтобы его со скандалом выгнали из "Слуги народа", – СМИ
Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко хочет громкого исключения из фракции. Именно поэтому он делает противоречивые заявления в СМИ и ездит в Беларусь.
Источник:"Новое время"
Об этом издание пишет со ссылкой на собственные источники в руководстве "Слуги народа". Там считают, что противоречивые поступки Шевченко совершает осознанно.
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Шевченко хочет исключения из фракции
Нардеп стремится, чтобы его громко исключили из фракции "Слуги народа".
Он подходил к Давиду и просил его исключить. Хочет хайпануть,
– пояснил высокопоставленный собеседник.
По его словам, глава фракции ответил нардепу: хочешь выходить – выходи, но самостоятельно. "И он пока остается. Ему, видимо, по-тихому идти не по душе", – добавляют источники.
24 канал пытается связаться с Давидом Арахамией, чтобы узнать, действительно ли Евгений Шевченко обращался к нему с такой просьбой.
Кроме того, по информации издания, Шевченко получил шанс баллотироваться по мажоритарному округу в Запорожье при содействии бывшего первого заместителя главы Офиса Президента Сергея Трофимова. Их знакомство вроде бы возникло на фоне привязанности к УПЦ МП.
Скандальные поступки Евгения Шевченко: основное
- "Слуга народа" неоднократно делал противоречивые заявления в СМИ. В частности, говорил о "гражданском конфликте в Украине "и заявлял, что "Майдан был ошибкой".
- Недавно Шевченко поехал в Беларусь и встретился там с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко. Глава "Слуги народа" Александр Корниенко подчеркнул, что эту поездку Шевченко не обсуждал с руководством партии. Его визит частный и за свой счет.
- Он уже посещал Минск в декабре 2020 года, а в феврале 2021 приехал туда на Всебелорусское собрание, где выступал Лукашенко.
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