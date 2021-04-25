Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси якобы готовили государственный переворот. Самопровозглашенный президент считает, что делали это, чтобы ввести в страну войска НАТО, а потом напасть на Россию.

В эфире телеканала Лукашенко высказал мнение, что Беларусь была только трамплином для атаки на Россию.

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Лукашенко о Западе, России и Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси убежден, что из-за якобы "переворота в Беларуси" готовилось нападение на Москву.

Им надо было на сутки ... прийти здесь к власти, якобы прийти и заявить, что мы во власти. Для чего? Чтобы попросить ввести войска НАТО на территорию Беларуси и выстроить их на восточной границе под Смоленском,

– сказал политик.

Напомним, ранее Лукашенко рассказал, как якобы готовился госпереворот в стране. По его словам, были разработаны несколько сценариев.

Что известно о якобы "покушении" на Лукашенко