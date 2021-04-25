Лукашенко заявил, что Запад хочет напасть на Россию и использует для этого Беларусь
Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси якобы готовили государственный переворот. Самопровозглашенный президент считает, что делали это, чтобы ввести в страну войска НАТО, а потом напасть на Россию.
Источник:ОНТ
В эфире телеканала Лукашенко высказал мнение, что Беларусь была только трамплином для атаки на Россию.
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Лукашенко о Западе, России и Беларуси
Самопровозглашенный президент Беларуси убежден, что из-за якобы "переворота в Беларуси" готовилось нападение на Москву.
Им надо было на сутки ... прийти здесь к власти, якобы прийти и заявить, что мы во власти. Для чего? Чтобы попросить ввести войска НАТО на территорию Беларуси и выстроить их на восточной границе под Смоленском,
– сказал политик.
Напомним, ранее Лукашенко рассказал, как якобы готовился госпереворот в стране. По его словам, были разработаны несколько сценариев.
Что известно о якобы "покушении" на Лукашенко
- Александр Лукашенко 17 апреля заявил, что на него и его семью готовили покушение. А отношение к этому якобы имеют спецслужбы США и Польши.
- В Вашингтоне и Варшаве отвергли любые обвинения в подготовке покушения.
- Вместе с тем Владимир Путин в своем обращении к Федеральному собранию заявил, что покушение на Лукашенко было.
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