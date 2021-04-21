Путин в своем обращении говорил о Януковиче и ни словом не упомянул Донбасс
Президент России Владимир Путин 21 апреля выступил с речью к Федеральному собранию. Во время своего обращения он поднял тему Украины, в частности сказал о Януковиче. Впрочем, ничего об эскалации на Донбассе он не вспомнил.
Источник:24 канал
Что Путин сказал об Украине
Вопрос международной политики Путин поднял в конце своего полуторачасового выступления. Об Украине вспомнил в контексте протестов в Беларуси.
К слову Кто пересечет красную линию, получит ответ России, – Путин
Он сказал, что на Александра Лукашенко готовили нападение и хотели его убить. Так же, по словам Путина, хотели убить и Януковича.
Можно как угодно относиться к Януковичу, к Мадуро. Которого тоже чуть не убили и устранили незаконным способом. Но практика госпереворотов и политических убийств – это слишком,
– сказал Путин.
Глава России сказал, что никто не думал о судьбе Украины, когда в ней совершали госпереворот. Так он упрекнул Европу, которая якобы "переживает" за Украину.
Россия стремится к миру, но себя не даст обидеть
Владимир Путин в уверенном и жестком тоне добавил: Россия не хочет ни с кем воевать, но своими ценностями и стремлениями не уступит.
У России есть свои интересы. Если кто-то отказывается понимать, Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию,
– отметил президент России.
Относительно санкций, которые на Россию наложили ЕС, США, Канада, он отметил: они незаконны и грубы. Это попытка грубого навязывания "стран Запада" навязать свою волю другим.
Путин не упомянул о Донбассе
Ни словом президент России не упомянул в своем обращении эскалацию на Донбассе и перемещение войск к границе с Украиной. Он никак не отреагировал на международные заявления ЕС, НАТО, политиков отдельных стран-членов этих организаций.
Более того, Путин в своем выступлении никак не ответил на предложение Зеленского встретиться на Донбассе для переговоров.
Обострение на востоке Украины: коротко
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта проинформировал, что Россия начала постепенно наращивать войска вблизи государственной границы Украины.
- Также страна-агрессор массово переправляет во временно оккупированный Крым военную технику.
- Дмитрий Кулеба заявил, что примерно через неделю численность российских войск на границе с Украиной вырастет до более 120 тысяч единиц личного состава.
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