Президент России Владимир Путин 21 апреля выступил с речью к Федеральному собранию. Во время своего обращения он поднял тему Украины, в частности сказал о Януковиче. Впрочем, ничего об эскалации на Донбассе он не вспомнил.

Что Путин сказал об Украине

Вопрос международной политики Путин поднял в конце своего полуторачасового выступления. Об Украине вспомнил в контексте протестов в Беларуси.

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Он сказал, что на Александра Лукашенко готовили нападение и хотели его убить. Так же, по словам Путина, хотели убить и Януковича.

Можно как угодно относиться к Януковичу, к Мадуро. Которого тоже чуть не убили и устранили незаконным способом. Но практика госпереворотов и политических убийств – это слишком,

– сказал Путин.

Глава России сказал, что никто не думал о судьбе Украины, когда в ней совершали госпереворот. Так он упрекнул Европу, которая якобы "переживает" за Украину.

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Владимир Путин в уверенном и жестком тоне добавил: Россия не хочет ни с кем воевать, но своими ценностями и стремлениями не уступит.

У России есть свои интересы. Если кто-то отказывается понимать, Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию,

– отметил президент России.

Относительно санкций, которые на Россию наложили ЕС, США, Канада, он отметил: они незаконны и грубы. Это попытка грубого навязывания "стран Запада" навязать свою волю другим.

Путин не упомянул о Донбассе

Ни словом президент России не упомянул в своем обращении эскалацию на Донбассе и перемещение войск к границе с Украиной. Он никак не отреагировал на международные заявления ЕС, НАТО, политиков отдельных стран-членов этих организаций.

Более того, Путин в своем выступлении никак не ответил на предложение Зеленского встретиться на Донбассе для переговоров.

Напомним! Президент Владимир Зеленский 20 апреля предложил Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.

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