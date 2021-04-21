Що Путін у своєму зверненні сказав про Україну
Президент Росії Володимир Путін 21 квітня виступив з промовою до Федеральних зборів. Під час свого звернення він підняв тему України, зокрема сказав про Януковича.
Джерело:24 канал
Що Путін сказав про Україну
Про міжнародну політику Путін згадав наприкінці свого виступу. Про Україну згадав у контексті протестів у Білорусі. Він сказав, що на Олександра Лукашенка готували напад і хотіли його вбити. Так само, за словами Путіна, хотіли вбити і Януковича.
Можна, як завгодно ставитися до Януковича, до Мадуро. Якого теж мало не вбили і усунули незаконним способом. Але практика держпереворотів і політичних вбивств – це занадто,
– сказав Путін.
Голова Росії сказав, що ніхто не думав про долю України, коли в ній здійснювали держпереворот. Так він дорікнув Європі ,яка нібито "переймається" Україною.
Росія прагне миру, але себе не дасть образити
Володимир Путін у впевненому і суворому тоні додав: Росія не хоче ні з ким воювати, але своїми цінностями і прагненнями не поступиться.
У Росії є свої інтереси. Якщо хтось відмовляється розуміти, Росія завжди знайде шлях відстояти свою позицію,
– зазначив президент Росії.
Щодо санкцій, які на Росію наклали ЄС, США, Канада, він зазначив: вони незаконні і грубі. Це спроба грубого нав'язування "країн Заходу" нав'язати свою волю іншим.
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