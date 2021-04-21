Президент Росії Володимир Путін 21 квітня виступив з промовою до Федеральних зборів. Під час свого звернення він підняв тему України, зокрема сказав про Януковича.

Що Путін сказав про Україну

Про міжнародну політику Путін згадав наприкінці свого виступу. Про Україну згадав у контексті протестів у Білорусі. Він сказав, що на Олександра Лукашенка готували напад і хотіли його вбити. Так само, за словами Путіна, хотіли вбити і Януковича.

Можна, як завгодно ставитися до Януковича, до Мадуро. Якого теж мало не вбили і усунули незаконним способом. Але практика держпереворотів і політичних вбивств – це занадто,

– сказав Путін.

Голова Росії сказав, що ніхто не думав про долю України, коли в ній здійснювали держпереворот. Так він дорікнув Європі ,яка нібито "переймається" Україною.

Росія прагне миру, але себе не дасть образити

Володимир Путін у впевненому і суворому тоні додав: Росія не хоче ні з ким воювати, але своїми цінностями і прагненнями не поступиться.

У Росії є свої інтереси. Якщо хтось відмовляється розуміти, Росія завжди знайде шлях відстояти свою позицію,

– зазначив президент Росії.

Щодо санкцій, які на Росію наклали ЄС, США, Канада, він зазначив: вони незаконні і грубі. Це спроба грубого нав'язування "країн Заходу" нав'язати свою волю іншим.

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Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський 20 квітня запропонував Путіну зустрітися у будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна.

Загострення на Сході України: коротко

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня поінформував, що Росія почала поступово нарощувати війська поблизу державного кордону України.

Також країна-агресор масово переправляє у тимчасово окупований Крим військову техніку.

Дмитро Кулеба заявив, що приблизно через тиждень чисельність російських військ на кордоні з Україною зросте до понад 120 тисяч одиниць особового складу.



Війська Росії біля кордонів України / Інфографіка 24 каналу