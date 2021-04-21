Кто пересечет красную линию, получит ответ России, – Путин
Владимир Путин во время послания Федеральному собранию посетовал, что недружественные акции в отношении России не прекращаются. Глава Кремля пригрозил ответом тем, кто "пересечет красные линии".
Источник:24 канал
В то же время Владимир Путин заявил, что Россия сама будет решать, где будут проходить эти красные линии.
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Российский президент заговорил о пересечении красных линий в контексте безопасности, которой якобы угрожают. Также Путин посетовал, что часто Россия "страдает" не только от "недружественных акций", но и от "откровенного хамства". По его словам, организаторы каких-либо провокаций против России пожалеют об этом.
Надеюсь, никому не придет в голову перейти в отношении России красные линии. А где она будет проходить, Москва будет определять сама в каждом конкретном случае,
– подчеркнул Путин.
Он заявил, что сейчас Россия ведет себя "сдержанно и скромно". После этого Путин перешел к обсуждению вооружения. Глава Кремля напомнил, что в России ведется обновление имеющейся на вооружении техники, в том числе и ядерного оружия.
Что Путин сказал о вооружении России
- Путин заявил, что ракетные комплексы "Авангард" и лазерные установки "Пересвет" уже поступили на вооружение, и скоро войска получат межконтинентальные ракеты "Сармат".
- Он также сообщил, что российские войска продолжают вооружать армию ракетами "Кинжал", "Калибр" и "Циркон".
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