Владимир Путин во время послания Федеральному собранию посетовал, что недружественные акции в отношении России не прекращаются. Глава Кремля пригрозил ответом тем, кто "пересечет красные линии".

В то же время Владимир Путин заявил, что Россия сама будет решать, где будут проходить эти красные линии.

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Российский президент заговорил о пересечении красных линий в контексте безопасности, которой якобы угрожают. Также Путин посетовал, что часто Россия "страдает" не только от "недружественных акций", но и от "откровенного хамства". По его словам, организаторы каких-либо провокаций против России пожалеют об этом.

Надеюсь, никому не придет в голову перейти в отношении России красные линии. А где она будет проходить, Москва будет определять сама в каждом конкретном случае,

– подчеркнул Путин.

Он заявил, что сейчас Россия ведет себя "сдержанно и скромно". После этого Путин перешел к обсуждению вооружения. Глава Кремля напомнил, что в России ведется обновление имеющейся на вооружении техники, в том числе и ядерного оружия.

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