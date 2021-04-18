В США и Польше ответили на обвинения Александра Лукашенко. Диктатор, ссылаясь на белорусские и российские спецслужбы, утверждал о причастности этих стран к подготовке покушения на него.

В то же время белорусская оппозиция высказывания самопровозглашенного президента назвала провокацией. В которую, к тому же, втянули граждан Беларуси и США.

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У Тихановской призывает воздержаться от поспешных выводов. Ведь они могут навредить национальным интересам, суверенитету и независимости Беларуси, пишет "Радио Свобода".

Реакция США

Официальный представитель американского Госдепартамента пообщался с российскими журналистами. Он заявил, что в США видели заявление Лукашенко о покушении на него.

Любое предположение о том, что правительство США стояло за этим или было вовлечено в попытку убийства Лукашенко, абсолютно ложное,

– заверил он.

Реакция Польши

На обвинения белорусского диктатора отреагировали и в Польше. В Дуды заявили, что Польша не имела и не имеет намерений участвовать в покушении на Лукашенко.

Если кто-то, господин Александр Лукашенко, вам такое рассказывает, то он вас обманывает, – подчеркнул Кшиштоф Щерский в комментарии TVP.INFO.

О каких обвинениях говорится

Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что на него и его сыновей якобы готовили покушение. В этом он обвинил США. "Скорее всего, ЦРУ, ФБР", – считает Лукашенко.

Диктатор сообщил, что именно из-за этого в России задержали Александра Федуту и Юрия Зенковича, а в Беларуси – Григория Костусева.

В ФСБ утверждают, что задержанные якобы готовили военный переворот в Беларуси "с привлечением местных и украинских националистов".

Кроме этого, там заявили, что Зенкович прибыл в Москву "после консультаций с американским посольством в Польше".