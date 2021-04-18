Федеральная служба безопасности задержала политолога Александра Федуту и адвоката Юрия Зенковича. Их подозревают в организации захвата админзданий в Минске и устранении Александра Лукашенко. ФСБ обнародовала записи их разговоров.

Кадры якобы оперативной видеосъемки обнародовали на российском телевидении в эфире программы пропагандиста Дмитрия Киселева. На записях белорусы обсуждали план убить Лукашенко.

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Также Зенкович и Федута планировали захватить ключевые объекты в Минске, среди которых – радиостанция.

Задача номер один – устранить главного. Задача номер два – блокировать внутренние войска, блокировать ОМОН. Задача номер три – занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанцию, телевидение, чтобы мы могли зачитать обращение,

– говорит в записях Зенкович.

В ФСБ утверждают, политолог и адвокат хотели присвоить имущество самопровозглашенного президента Беларуси. Информацию о руководстве страны они получили от хакеров, которые "взломали серверы МВД, КГБ и Следственного комитета".

В организации покушения ФСБ увидела "украинский след"

Отметим, что Зенкович имеет белорусское и американское гражданство, Федута – русский. Операцию ФСБ разрабатывали вместе с КГБ Беларуси. Более того, в подготовке покушения Федеральная служба увидела след украинских националистов.

Интересно! Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко ранее заявил, что на его семью якобы готовили покушение. В этом он обвиняет спецслужбы США. Именно после этого задержали Федуту и Зенковича.