Неоднократно самопровозглашенный президент Беларуси заявлял, что его "единственный дворец" – это родной дом. Впрочем, журналисты нашли территорию вблизи Минска, на которой Лукашенко построил целый жилой комплекс.

Там есть ресторан, автопарк, спортзал и даже личная вертолетная площадка. Конечно же, не обошлось и без поля картофеля.

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Соответствующее видео опубликовали на ютубе программы "Жизнь известных людей". Говорится, что в целом у Лукашенко есть еще 8 подобных имений.



Территория, на которой проживает Лукашенко / Скриншот с видео

Даже есть автопарк, общей стоимостью в 4 миллиона евро. Например, машина марки Maybach "засветилась" в одном из интервью. Ее цена составляет примерно 1,5 миллиона евро. Лукашенко же утверждает, что это подарок на день рождения.

Заметим! Согласно декларации незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко, у него нет недвижимости.

Известно, что сейчас Лукашенко живет в резиденции "Дрозды". Там расположены десятки зданий для различных целей. Отмечается, что в доме президента Беларуси якобы нет мраморного камина – в нем топится традиционная печь.

Имение Лукашенко, которое обнародовали в СМИ фото "ЖИЛ"

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