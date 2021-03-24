Страны Европы будут расследовать преступления режима Александра Лукашенко. Впрочем, нет "рецептов", чтобы полностью преодолеть диктатуру, которая царит в Беларуси.

Ведь самопровозглашенный президент у власти держится лишь при поддержке главы Кремля Владимира Путина. Такое мнение высказал собственный корреспондент "Радио Свободы" в Минске Валерий Калиновский.

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По его словам, чтобы преодолеть этот режим, от Евросоюза и США должно быть давление на белорусские власти и Россию, в частности экономическое и политическое.

Александр Лукашенко удерживается у власти исключительно только при поддержке Владимира Путина, российских властей и кредитов – силового и морального,

– считает журналист.

Поэтому, по его мнению, эти 2 диктатуры, которые сейчас остаются на территории европейского континента, сейчас "встали плечом к плечу в опоре остальному миру". Все для того, чтобы дальше оставаться у власти и проводить ту политику, которую цивилизованный современный мир не признал.

"Конечно, они будут игнорировать это (международные платформы – 24 канал) и показывать, что им наплевать на санкции и обращение Запада, но есть ощущение, что вода камень точит", – отметил Калиновский.

О расследовании преступлений режима Лукашенко

Журналист также отметил, что международная инициатива по расследованию преступлений в Беларуси во время и после президентских выборов в 2020 году – очень важна. Так, отдельные случаи избиения и пытки людей уже расследуют в Литве и Чехии.

Он добавил, что к этим усилиям также присоединилась организация, которую создали бывшие белорусские следователи, милиционеры, спецназовцы, прокуроры, которые покинули службу режима Лукашенко.

"Они имеют информацию и проводят расследование уже конкретных дел. Благодаря их усилиям уже много сделано", – подчеркнул Калиновский.

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