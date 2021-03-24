"Лукашенко у власти только из-за поддержки Путина": как 2 диктатуры сопротивляются всему миру
Страны Европы будут расследовать преступления режима Александра Лукашенко. Впрочем, нет "рецептов", чтобы полностью преодолеть диктатуру, которая царит в Беларуси.
Источник:24 канал
Ведь самопровозглашенный президент у власти держится лишь при поддержке главы Кремля Владимира Путина. Такое мнение высказал собственный корреспондент "Радио Свободы" в Минске Валерий Калиновский.
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По его словам, чтобы преодолеть этот режим, от Евросоюза и США должно быть давление на белорусские власти и Россию, в частности экономическое и политическое.
Александр Лукашенко удерживается у власти исключительно только при поддержке Владимира Путина, российских властей и кредитов – силового и морального,
– считает журналист.
Поэтому, по его мнению, эти 2 диктатуры, которые сейчас остаются на территории европейского континента, сейчас "встали плечом к плечу в опоре остальному миру". Все для того, чтобы дальше оставаться у власти и проводить ту политику, которую цивилизованный современный мир не признал.
"Конечно, они будут игнорировать это (международные платформы – 24 канал) и показывать, что им наплевать на санкции и обращение Запада, но есть ощущение, что вода камень точит", – отметил Калиновский.
О расследовании преступлений режима Лукашенко
Журналист также отметил, что международная инициатива по расследованию преступлений в Беларуси во время и после президентских выборов в 2020 году – очень важна. Так, отдельные случаи избиения и пытки людей уже расследуют в Литве и Чехии.
Он добавил, что к этим усилиям также присоединилась организация, которую создали бывшие белорусские следователи, милиционеры, спецназовцы, прокуроры, которые покинули службу режима Лукашенко.
"Они имеют информацию и проводят расследование уже конкретных дел. Благодаря их усилиям уже много сделано", – подчеркнул Калиновский.
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Что известно о платформе по расследованиям преступлений в Беларуси
- Сразу 17 стран Европы, а также США и Канада поддержали создание международной платформы International Accountability Platform for Belarus (IAPB).
- Ее целью будет документировать нарушения прав человека со стороны режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
- В будущем эти материалы могут использовать для привлечения виновных к ответственности.
- Эстония уже заявила, что готова выделить на деятельность платформы первые 30 тысяч евро.
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