Федеральна служба безпеки затримала політолога Олександра Федуту та адвоката Юрія Зенковича. Їх підозрюють в організації захоплення адмінбудівель у Мінську та усунення Олександра Лукашенка. ФСБ оприлюднила записи їхніх розмов.

Кадри начебто оперативної відеозйомки оприлюднили на російському телебаченні в ефірі програми пропагандиста Дмитра Кісельова. На записах білоруси обговорювали план вбити Лукашенка.

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Також Зенкович та Федута планували захопити ключові об'єкти у Мінську, серед яких – радіостанція.

Завдання номер один – усунути найголовнішого. Завдання номер два – блокувати внутрішні війська, блокувати ОМОН. Завдання номер три – зайняти кілька символічних об'єктів в центрі міста, в тому числі радіостанцію, телебачення, щоб ми могли зачитати звернення,

– говорить на записах Зенкович.

У ФСБ переконують, політолог та адвокат хотіли присвоїти майно самопроголошеного президента Білорусі. Інформацію про керівництво країни вони отримали від хакерів, які "зламали сервери МВС, КДБ та Слідчого комітету".

В організації замаху ФСБ побачила "український слід"

Зазначимо, що Зенкович має білоруське та американське громадянство, Федута – росіянин. Операцію ФСБ розробляли разом з КДБ Білорусі. Ба більше, у підготовці замаху Федеральна служба побачила слід українських націоналістів.

Цікаво! Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко раніше заявив, що на його сім'ю нібито готували замах. У цьому він звинувачує спецслужби США. Саме після цього затримали Федуту та Зенковича.