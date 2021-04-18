У США та Польщі відповіли на звинувачення Олександра Лукашенка. Диктатор, посилаючись на білоруські та російські спецслужби, стверджував про причетність цих країн до підготовки замаху на нього.

Водночас білоруська опозиція висловлювання самопроголошеного президента назвала провокацією. У яку, до того ж, втягнули громадян Білорусі й США.

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У Тихановської закликає утриматися від поспішних висновків. Адже вони можуть нашкодити національним інтересам, суверенітету й незалежності Білорусі, пише "Радіо Свобода".

Реакція США

Офіційний представник американського Держдепартаменту поспілкувався з російськими журналістами. Він заявив, що у США бачили заяву Лукашенка щодо замаху на нього.

Будь-яке припущення про те, що уряд США стояв за цим або був залучений до спроби вбивства Лукашенка, є абсолютно хибним,

– запевнив він.

Реакція Польщі

На звинувачення білоруського диктатора відреагували й у Польщі. У Дуди заявили, що Польща не мала й не має намірів брати участь у замаху на Лукашенка.

Якщо хтось, пане Олександре Лукашенко, вам таке розповідає, то він вас обманює, – наголосив Кшиштоф Щерський у коментарі TVP.INFO.

Про які звинувачення мовиться

Самопроголошений президент Білорусі заявив, що на нього та його синів нібито готували замах. У цьому він звинуватив США. "Скоріш за все, ЦРУ, ФБР", – вважає Лукашенко.

Диктатор повідомив, що саме через це у Росії затримали Олександра Федуту та Юрія Зенковича, а у Білорусі – Григорія Костусєва.

У ФСБ переконують, що затримані нібито готували військовий переворот у Білорусі "із залученням місцевих та українських націоналістів".

Крім цього, там заявили, що Зенкович прибув до Москви "після консультацій з американським посольством у Польщі".