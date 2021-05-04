Александр Лукашенко попытался обвинить Евросоюз и США в том, что они не помогли Беларуси бороться с коронавирусом. Впрочем, это не соответствует действительности, поскольку на самом деле помощь поступала.

Диктатор набросился на цивилизованный мир и начал делать неадекватные заявления, называя "последними мерзавцами" европейцев и американцев.

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На этом Лукашенко не остановился – он попытался давить на жалость и начал намекать на санкции, которыми, по его словам, "закрутили гайки, чтобы ухудшить ситуацию" в Беларуси.

Последние мерзавцы эти европейцы и американцы. Они же ничем не помогли нам абсолютно. Хотя и ВОЗ, и ООН постоянно заявляют, что надо поддержать кого-то и так далее. Ну не помогли и не надо, не просим мы их. Нет, так надо же завинтить гайки, надо усугубить здесь ситуацию (речь, вероятно, идет о санкциях – 24 канал),

– жаловался диктатор.

Как все на самом деле

Помощь от ЕС

Европейский Союз за 2020 год потратил 3,8 миллиона долларов на приобретение для Беларуси средств индивидуальной защиты, лечебного и диагностического оборудования. А именно:

В июне прошлого года Беларусь получила гуманитарный груз. Поставка включала 3,6 миллиона средств защиты, в том числе 2,3 миллиона масок, 1 млн респираторов, 50 тысяч защитных щитков, 50 тысяч защитных очков и 80 тысяч медицинских халатов. Все это было закуплено ВОЗ на средства Европейского союза.

В апреле этого года ВОЗ доставила в Минск кислородные маски с резервуаром, аппараты для высокопоточной назальной оксигенотерапии, экспресс-тесты для диагностики COVID-19 на общую сумму 850 тысяч долларов.

Глава представительства Европейского союза в Беларуси Дирк Шубель заявил, что это еще не конец

Оказание помощи Беларуси будет продолжено, а суммарный объем поставленного в республику оборудования уже составил 5,3 миллиона долларов,

– сказал он.

Помощь от США

Еще один пример – поддержка Национального аэропорта Минск в борьбе с пандемией COVID-19.

В рамках проекта "Поддержка готовности ВОЗ и соответствующих мер для борьбы с пандемией COVID-19", финансируемого Агентством США по международному развитию, минский аэропорт получил:

тепловизоры;

средства индивидуальной и коллективной защиты от COVID-19;

дезинфицирующие средства.

Помощь от Польши

Стоит отметить, что Польша предоставила Беларуси самую большую гуманитарную помощь в своей истории.

В июне прошлого года 40 фур привезли 300 тонн техники и средств защиты:

аппараты ИВЛ;

лекарство;

несколько миллионов защитных и медицинских масок одноразового использования;

антисептики;

защитные халаты;

комбинезоны биозащиты;

щитки;

ПЦР-тесты.

В апреле 2020 года Польша бесплатно передала Белоруссии дезинфицирующие средства (50 тысяч литров), антисептики (30 тысяч литров) и хирургические маски (100 тысяч), необходимые для борьбы с COVID-19.

Обратите внимание! Ранее Лукашенко призвал "не преувеличивать угрозу пандемии". Общего карантина в стране не объявляли.