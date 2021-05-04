Последние мерзавцы, – Лукашенко жалуется, что ЕС и США не помогли Беларуси в борьбе с COVID
Александр Лукашенко попытался обвинить Евросоюз и США в том, что они не помогли Беларуси бороться с коронавирусом. Впрочем, это не соответствует действительности, поскольку на самом деле помощь поступала.
Источник:TUT.BY
Диктатор набросился на цивилизованный мир и начал делать неадекватные заявления, называя "последними мерзавцами" европейцев и американцев.
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На этом Лукашенко не остановился – он попытался давить на жалость и начал намекать на санкции, которыми, по его словам, "закрутили гайки, чтобы ухудшить ситуацию" в Беларуси.
Последние мерзавцы эти европейцы и американцы. Они же ничем не помогли нам абсолютно. Хотя и ВОЗ, и ООН постоянно заявляют, что надо поддержать кого-то и так далее. Ну не помогли и не надо, не просим мы их. Нет, так надо же завинтить гайки, надо усугубить здесь ситуацию (речь, вероятно, идет о санкциях – 24 канал),
– жаловался диктатор.
Как все на самом деле
Помощь от ЕС
Европейский Союз за 2020 год потратил 3,8 миллиона долларов на приобретение для Беларуси средств индивидуальной защиты, лечебного и диагностического оборудования. А именно:
- В июне прошлого года Беларусь получила гуманитарный груз. Поставка включала 3,6 миллиона средств защиты, в том числе 2,3 миллиона масок, 1 млн респираторов, 50 тысяч защитных щитков, 50 тысяч защитных очков и 80 тысяч медицинских халатов. Все это было закуплено ВОЗ на средства Европейского союза.
- В апреле этого года ВОЗ доставила в Минск кислородные маски с резервуаром, аппараты для высокопоточной назальной оксигенотерапии, экспресс-тесты для диагностики COVID-19 на общую сумму 850 тысяч долларов.
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Оказание помощи Беларуси будет продолжено, а суммарный объем поставленного в республику оборудования уже составил 5,3 миллиона долларов,
– сказал он.
Помощь от США
Еще один пример – поддержка Национального аэропорта Минск в борьбе с пандемией COVID-19.
В рамках проекта "Поддержка готовности ВОЗ и соответствующих мер для борьбы с пандемией COVID-19", финансируемого Агентством США по международному развитию, минский аэропорт получил:
- тепловизоры;
- средства индивидуальной и коллективной защиты от COVID-19;
- дезинфицирующие средства.
Помощь от Польши
Стоит отметить, что Польша предоставила Беларуси самую большую гуманитарную помощь в своей истории.
В июне прошлого года 40 фур привезли 300 тонн техники и средств защиты:
- аппараты ИВЛ;
- лекарство;
- несколько миллионов защитных и медицинских масок одноразового использования;
- антисептики;
- защитные халаты;
- комбинезоны биозащиты;
- щитки;
- ПЦР-тесты.
В апреле 2020 года Польша бесплатно передала Белоруссии дезинфицирующие средства (50 тысяч литров), антисептики (30 тысяч литров) и хирургические маски (100 тысяч), необходимые для борьбы с COVID-19.
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