В министерстве финансов США сообщили имена пособников белорусского диктатора и названия силовых структур, попавших под новые ограничения.
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США ввели санкции против режима Лукашенко
Под санкции Соединенных Штатов попали 16 граждан Беларуси
- Александр Астрейко;
- Ольга Дорошенко;
- Наталья Эйсмонт (пресс-секретарь Лукашенко)
- Андрей Гуржий;
- Михаил Гриб (руководитель полиции Минска)
- Наталья Кочанова (спикер сената)
- Сергей Калиновский (заместитель министра юстиции)
- Николай Карпенко;
- Светалана Кацуба;
- Александр Лосякин;
- Игорь Плышевский;
- Марина Рахманова;
- Андрей Швед (генпрокурор)
- Ирина Целиковець;
- Иван Тертелю (экс-глава КГБ)
- Сергей Зубков (командир спецназа КГБ "Альфа").
Кроме этого, США ввели ограничения против 5 силовых организаций
- КГБ;
- Внутренние войска;
- УВД Бреста;
- СИЗО на "Окрестина";
- Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД.
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