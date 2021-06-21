Четвертый пакет санкций предусматривает замораживание активов и введение визовых запретов.

Важно ЕС согласовал санкции против Беларуси в сферах банковского дела, нефти и газа, – СМИ

Так, в новый санкционный список попали 78 официальных лиц и 8 предпринимателей. В список попали:

  • бизнесмены,
  • депутаты,
  • пропагандисты,
  • прокуроры,
  • судьи,
  • милиционеры,
  • высокопоставленные военнослужащие,
  • члены семьи Лукашенко.

Евросоюз наложил санкции на известные белорусские компании:

  • МАЗ,
  • "Белаз",
  • "Логекс",
  • "Новую нефтяную компанию",
  • "Сохра",
  • "Бремино групп",
  • "Глобалкастом",
  • "Белаэронавигацию".

Отметим, что четвертый пакет санкций наложили из-за нарушения прав человека, давления на оппозицию, принудительной посадки самолета Ryanair в Минске и задержания основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.

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