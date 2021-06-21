Четвертый пакет санкций предусматривает замораживание активов и введение визовых запретов.

Важно ЕС согласовал санкции против Беларуси в сферах банковского дела, нефти и газа, – СМИ

Так, в новый санкционный список попали 78 официальных лиц и 8 предпринимателей. В список попали:

бизнесмены,

депутаты,

пропагандисты,

прокуроры,

судьи,

милиционеры,

высокопоставленные военнослужащие,

члены семьи Лукашенко.

Евросоюз наложил санкции на известные белорусские компании:

МАЗ,

"Белаз",

"Логекс",

"Новую нефтяную компанию",

"Сохра",

"Бремино групп",

"Глобалкастом",

"Белаэронавигацию".

Отметим, что четвертый пакет санкций наложили из-за нарушения прав человека, давления на оппозицию, принудительной посадки самолета Ryanair в Минске и задержания основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.

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