Про відповідний статус офісу Тихановської на брифінгу зі Світланою Тихановською 5 липня заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

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Офіс Тихановської отримав дипломатичний статус

"Сьогодні (5 липня – 24 канал) міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс на брифінгу зі Світланою Тихановською заявив про визнання її Офісу офіційним представництвом білоруської демократії", – мовиться у повідомленні.

Лідерка білоруської опозиції написала, що таким чином Литва запустила новий етап делегітимізації режиму.

Це перша країна Євросоюзу, яка зробила цей крок, і вже ведеться робота над відкриттям представництв народу Білорусі в інших країнах,

– розповіла Тихановська.

Вона також подякувала Литві за підтримку, яку вона та весь білоруський народ отримали за ці місяці. Вкінці політикиня зауважила, що "Білорусь – це не Лукашенко, а білоруський народ. І тепер це визнано офіційно".

До речі, Чехія також готується до відкриття офіційного представництва білоруської опозиції в Празі.

Зверніть увагу! 28 червня Білорусь заявила про вихід з програми Євросоюзу "Східне партнерство". Все через санкції, які запровадив Євросоюз. Обмеження стосуються калійної та нафтової галузей економіки, а також банківської сфери.

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