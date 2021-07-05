Про відповідний статус офісу Тихановської на брифінгу зі Світланою Тихановською 5 липня заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.
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Офіс Тихановської отримав дипломатичний статус
"Сьогодні (5 липня – 24 канал) міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс на брифінгу зі Світланою Тихановською заявив про визнання її Офісу офіційним представництвом білоруської демократії", – мовиться у повідомленні.
Лідерка білоруської опозиції написала, що таким чином Литва запустила новий етап делегітимізації режиму.
Це перша країна Євросоюзу, яка зробила цей крок, і вже ведеться робота над відкриттям представництв народу Білорусі в інших країнах,
– розповіла Тихановська.
Вона також подякувала Литві за підтримку, яку вона та весь білоруський народ отримали за ці місяці. Вкінці політикиня зауважила, що "Білорусь – це не Лукашенко, а білоруський народ. І тепер це визнано офіційно".
До речі, Чехія також готується до відкриття офіційного представництва білоруської опозиції в Празі.
Світлана Тихановська: останні новини
- Кандидатка в президенти та дружина білоруського опозиціонера та політв'язня Сергія Тихановського перебуває в Литві.
- 10 червня вона виступила в Комітеті Сенату США з міжнародних відносин в онлайн-форматі. Тихановська закликала США ввести санкції проти оточення Олександра Лукашенка, а також "Білоруськалію" та Мозирського НЗП.
- Також запропонувала обговорити кризу в Білорусі на самітах "Великої сімки" та НАТО.
- 21 червня США ввели санкції проти Білорусі.
- 21 червня опозиціонерка назвала журналіста Романа Протасевича "трофеєм" режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Таким чином вона відреагувала на так зване "інтерв'ю" Протасевича державному телебаченню Білорусі.