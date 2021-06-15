Білоруську опозиціонерку прибрали з бази розшуку російського відомства ще наприкінці травня. Проте лише зараз МВС офіційно прокоментувало це.

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Що кажуть у МВС

Тихановську оголосили у міждержавний розшук на території Росії ще у жовтні 2020 року. Підставою для цього стала кримінальна справа. Російське МВС пояснило, мовляв, оголошення особи у міжнародний розшук або його припинення належить до компетенції правоохоронців держави-учасниці СНД, що є ініціатором розшуку.

Конкретно у цьому випадку мовиться про Білорусь. Тому в російському МВС порекомендували звертатися щодо цього питання саме до білоруських правоохоронців.

Де перебуває Тихановська

Після того, як режим Лукашенка почав переслідувати білоруських протестувальників, Тихановська була змушена виїхати з Білорусі. Відтоді вона з дітьми живе у Литві.

Довідка. У квітні 2021 року Комітет державної безпеки Білорусі вніс опозиціонерку та інших членів координаційної ради опозиції до переліку осіб, причетних до терористичної діяльності.

Білорусь намагалася ініціювати екстрадицію Тихановської з Литви. "Швидше пекло замерзне, ніж ми почнемо розглядати ваші вимоги", – відповіли у тамтешньому МЗС.