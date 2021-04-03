Комітет державної безпеки Білорусі вніс Світлану Тихановську до списку осіб, причетних до тероризму. Ба більше, влада вже підготувала документи про її екстрадицію.

Справу відкрили за причетністю до організації Bypol. Разом з Тихановською до списку "терористів" належать ще 15 осіб, серед яких й інший опозиційний лідер Павло Латушко.

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За даними слідчих, причетні до організації люди збиралися провести 25 березня 2021 року акти тероризму в Мінську і Борисові. Теракти нібито мав скоїти "громадянин Малейчуком В. А.".

Зазначимо, цього дня білоруси відзначають День волі – неофіційне свято, яке не визнає Лукашенко.

Влада Білорусі вже підготувала документи про екстрадицію Тихановської з Литви, а Латушка – з Польщі.

Довідка. Організація ByPol займається координацією протестів у соцмережах. Вона створена силовиками, які не підтримали самопроголошеного президента Лукашенка та звільнилися на знак протесту.

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