Комитет государственной безопасности Беларуси внес Светлану Тихановскую в список лиц, причастных к терроризму. Более того, власти уже подготовили документы о ее экстрадиции.

Дело открыли по причастности к организации Bypol. Вместе с Тихановской к списку "террористов" относятся еще 15 человек, среди которых и другой оппозиционный лидер Павел Латушко.

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По данным следователей, причастные к организации люди собирались провести 25 марта 2021 года акты терроризма в Минске и Борисове. Теракты якобы должен был совершить "гражданин Малейчуком В. А.".

Отметим, в этот день белорусы отмечают День воли – неофициальный праздник, который не признает Лукашенко.

Власти Беларуси уже подготовили документы об экстрадиции Тихановской из Литвы, а Латушко – из Польши.

Справка. Организация ByPol занимается координацией протестов в соцсетях. Она создана силовиками, которые не поддержали самопровозглашенного президента Лукашенко и уволились в знак протеста.

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