КГБ Беларуси внес Тихановскую в список террористов и требует экстрадиции
Комитет государственной безопасности Беларуси внес Светлану Тихановскую в список лиц, причастных к терроризму. Более того, власти уже подготовили документы о ее экстрадиции.
Источник:сайт КГБ Беларуси
Дело открыли по причастности к организации Bypol. Вместе с Тихановской к списку "террористов" относятся еще 15 человек, среди которых и другой оппозиционный лидер Павел Латушко.
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По данным следователей, причастные к организации люди собирались провести 25 марта 2021 года акты терроризма в Минске и Борисове. Теракты якобы должен был совершить "гражданин Малейчуком В. А.".
Отметим, в этот день белорусы отмечают День воли – неофициальный праздник, который не признает Лукашенко.
Власти Беларуси уже подготовили документы об экстрадиции Тихановской из Литвы, а Латушко – из Польши.
Экстрадиция Тихановской из Литвы: главное
- В начале протестов в Беларуси, в августе 2020 года, Тихановская покинула Беларусь и переехала в Литву.
- Она объяснила, что была вынуждена сделать это из соображений безопасности за себя и своих детей.
- 2 марта 2021 года в Беларуси заявили, что будут требовать экстрадиции оппозиционера.
- Впрочем, в Литве на это заявили, что не выдают людей, которые подвергаются политическим преследованиям.
- Министр иностранных дел этого государства Габриэлюс Ландсбергис иронично заявил, что "скорее ад замерзнет, чем в Литве начнут рассматривать эти требования".
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