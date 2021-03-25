В Беларуси 25 марта отмечают День Воли. Накануне лидер оппозиции Светлана Тихановская призвала белорусов выходить на улицы в честь мира.

Что это за день

25 марта 1918 года Совет БНР в Минске провозгласил Третью уставную грамоту. Согласно ей образовывалось новое независимое государство. БНР признали страны Балтии, кайзеровская Германия и ее союзники. Одной из первых признало БНР независимое Украинское государство – УНР.

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Массово День провозглашения независимости БНР начали праздновать еще в 1989 году – за 2 года до уничтожения СССР. С 1993 года на массовый праздник вышли тысячи людей по всей стране.

Больше об истории этого праздника и том, как его отмечали в предыдущие годы, читайте по этой ссылке.

Минск увешан флагами

Накануне Дня Воли по соцсетям прокатились призывы вывешивать национальные бело-красно-белые стяги и украшать лентами улицы. Поэтому с самого утра 25 марта столица Беларуси "оделась" в национальные цвета. Столбы, перила, ограждения украсили соответствующими лентами и разрисовали баллончиками.

Как выглядит Минск в День Воли 25 марта / Фото Белсат, "Радыё Свабода"

Вывесили знамена не только из окон частных домов. Так, например, национальным бело-красно-белым флагом, украсили разные корпуса Белорусского государственного университета в Минске. Как сообщают в телеграм-каналах, сделали это смелые студенты.

Женщина облила краской памятник Ленину

53-летняя женщина в городе Браслав замазала зеленой краской памятник Ленину на центральной площади города. Районный отдел Следственного комитета уже расследует уголовное дело о "повреждении имущества".

Сообщается, что в 2020 году она была привлечена к административной ответственности за участие в акциях протеста. Ее уже задержали.



Памятник облили зеленой краской / Фото из sk.gov.by

Задержание активистов на День Воли

Как сообщают в СМИ, в этот праздничный день в ряде городов прошли задержания активистов.

В Витебске полиция задержала известного распространителя независимой прессы Барыса Хамайду. Он устроил одиночный протест с национальным гербом в руках. Его сразу же схватила полиция.

В Салигорске Следственный комитет задержал активиста Павла Батуева. Он является членом Сейма Партии БНФ. За участие в акциях протеста против фальсификаций на выборах его приговорили к административному аресту.

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