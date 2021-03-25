25 марта в Беларуси отмечают День Воли. Ввиду всех обстоятельств, мы понимаем, что название сегодня – весьма условное. Страной 26 лет правит диктатор, который пресекает любые попытки лишить его власти. Как белорусы пытаются все же выбороть свою Волю, какова ее цена и что ждет страну в ближайшем будущем?

Протесты и "посадки": чего добились белорусы?

Массовые акции протестов в разных городах Беларуси начались 9 августа 2020 года – в день выборов президента. Как свидетельствовали опросы, "вечного" президента Беларуси Александра Лукашенко поддерживали 3% населения. Это даже стало поводом для рождения популярного мема "Саша 3%".

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Тем не менее, по официальным результатам голосования, Лукашенко "победил" в первом же туре с 80% голосов. В то время как его главная оппонентка, поддерживаемая народом Светлана Тихановская, набрала всего 10%. При этом были обнародованы факты массового вброса бюллетеней и фальсификации результатов выборов. Ряд стран не признали Лукашенко легитимным главой государства. Но разве это может помешать человеку, правящему страной 26 лет, продлить в который раз свой строк?

Именно это привело к тому, чего от обычно терпеливых и покорных белорусов не ожидал никто: они, несмотря на "глушение" интернет-связи, сумели объединиться и массово вышли на улицы с надеждой на то, что мирный протест заставит Лукашенко опомниться и он наконец-то уйдет на заслуженный отдых, уступив уже насиженное место сопернице.

В самые "горячие" дни на акции выходили до 200 тысяч протестующих – абсолютный рекорд для Белоруси. Но Лукашенко остался непоколебим и пустил в ход уже проверенные методы подавления таких восстаний: ОМОН с битами, водометы и массовые "посадки" демонстрантов.



Протестующих избивали и "паковали" в автозаки / Фото Getty Images

По официальным данным, как минимум 8 человек погибли, сотни получили серьезные травмы, а тысячи – по несколько суток ареста и, в последствии, штрафы. Силовики отлавливали не только протестующих, но и вполне себе мирных граждан, которые просто оказались в районе сопротивлений в не самое подходящее время. Самых активных выслеживали по пути домой или даже "паковали" прямо из квартир. Зачастую людей отпускали спустя несколько дней, но многие были вынуждены платить штраф или до сих пор отсиживают разные сроки – в частности, по обвинению в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них (ст. 342 УК РБ).

Казалось бы, белорусы не отступают уже 8 месяцев. Но по факту протесты утихли уже спустя месяц-полтора после выборов. Поняв, что Лукашенко будет держаться за власть любой ценой и не собирается исполнять их требования, многие просто приняли решение отступить.



На улицы выходило до 200 тысяч протестующих / Фото Getty Images

Житель Минска и активист Павел Чудук в комментарии сайту 24 канала подтверждает: сейчас все практически свелось к нулю и немногочисленные акции никаким образом не могут повлиять на режим.

"Люди видят постоянные аресты, решения суда, огромные штрафы и они напуганы. Они не хотят рисковать сидеть или быть избитыми. Или тестировать на себе электрошок, я думаю, не желают, видя это все в СМИ каждый день. Да, люди забили. Вот сосед мой говорил: "А чего я туда пойду? Меня там все равно побьют", – рассказывает Павел.

Сам он описывает белорусов, как людей, "которые думают, что кто-то другой, за границей, сделает все за них и принесет им свободу". Но сами добиваться этого они не будут, потому что не готовы рисковать.

Их внутренний такой мир мешает им самим это делать. Они не так как вы, украинцы, сделали в 2014 году. У нас нет людей, которые готовы были бы сражаться за свои какие-то свободы и права. И я, на общем фоне, не понимаю, хорошо это или плохо. Есть такое слово беларусское "абыякавасць". Вот мы такие – "памяркоўные" и "абыякавые" ("терпимые" и "равнодушные", – 24)",

– добавляет активист.

На вопрос, продолжает ли он выходить на акции на выходных, Павел отвечает отрицательно – полноценный протест в стране, по его словам, был 15 сентября. Тогда люди действительно были готовы что-то менять.



Павел Чудук / Фото з Facebook Pavel Chuduk

Всего политическими заключенными белорусские правозащитники признали 279 человек. Среди задержанных – журналисты, блогеры, адвокаты, политики, активисты, члены штабов претендентов на пост президента. Большинство из них уже много месяцев находятся в заключении и ожидают судов. При этом им постоянно продлевают сроки содержания под стражей.

По состоянию на 17 марта по уголовным делам, связанным с акциями протестов, были осуждены более 400 человек. Всего прокуроры направили в суды 468 уголовных дел в отношении 631 лица, "которые связаны с участием в незаконных массовых мероприятиях и действиях, грубо нарушающих общественный порядок, насилием и угрозой его применения к представителям правоохранительного блока, их публичным оскорблением, осквернением надписями чужого имущества, хулиганством, надругательством над государственной символикой".

По информации лишенного регистрации правозащитного центра "Вясна", в Беларуси за время предвыборной кампании, выборов и митингов, были возбуждены уголовные дела в отношении как минимум 950 человек. С августа по октябрь "Вясна" зафиксировала более 500 случаев насилия над протестующими, которые попали в изолятор и ЦИП на Окрестина. При этом, по состоянию на 17 марта, не завели ни одного дела по фактам пыток.

Борьба Тихановской и загадка оппозиции

Сегодня Светлана Тихановская по сути является лицом белорусской оппозиции – остальных своих оппонентов Лукашенко любезно посадил за решетку еще до выборов. На Тихановскую в стране тоже открыто уголовное производство, поэтому сейчас она в Литве и, соответственно, курирует все процессы оттуда. Белорусь требовала ее экстрадиции, но, как ответили литовские власти, "скорее ад замерзнет", чем оппозиционерку выдадут.



Светлана Тихановская / Фото Belsat

17 марта Тихановская выступила по видеосвязи на слушаниях в Конгрессе США. Она призвала Штаты ввести более действенные санкции против режима Александра Лукашенко. А также – изолировать его, ограничив международные соглашения и торговлю между нынешним белорусским правительством и другими странами.

Она отметила: белорусы продолжают бороться, но нуждаются в международной поддержке. Поэтому США "должны настаивать", в частности, на старте диалога между законными представителями белорусов и властью.

При этом лидер белорусской оппозиции убеждена, что кризис в стране можно решить мирным путем. Таким образом она инициировала запуск голосования за переговоры с властью, к которым намерена привлечь международных посредников.

Теперь у нас закрывают бизнесы, цены растут, а пенсии и зарплаты падают. Из Беларуси уходят инвесторы и торговые партнеры. А главное – в стране никто не чувствует себя безопасно. В своих домах люди вздрагивают, когда слышат шум за дверью. И боятся вызова к начальству, потому что всякий раз ждут, что им не продлят контракт. Вот цена, которой бывший президент удерживает власть. И платим ее мы с вами,

– объяснила она причины продолжать сражаться.

По словам Тихановской, ОБСЕ и ООН готовы организовать площадку и выступить посредниками, а также – вынудить режим пойти на переговоры. Первые результаты голосования обнародуют уже 25 марта.

Смотрите полное обращение Светланы Тихановской:

Поскольку белорусская оппозиция фактически потеряла улицы, по словам политического аналитика Андрея Рудика, этот опрос будет выполнять несколько ролей:

мобилизация неравнодушных людей, активистов;

сам факт легитимизации оппозиции.

В то же время, здесь меняется очень важна символическая часть: ранее оппозиция категорически отказывалась вести любые переговоры с Лукашенко, он расценивался как диктатор-тиран. А тут оказывается, что с ним можно вести переговоры. То есть, по словам эксперта, идея голосования не просто не практична, но даже несколько вредит оппозиции – показывает, что ситуация является безвыходной именно для нее.

Поддерживают и понимают эту идею также не все белорусы-противники режима Лукашенко.

"Мне кажется, что менять власть через онлайн голосование, сколько бы там подписей не было, нельзя. Тихановская делает абсолютно программные вещи какие-то. Она может что-то предлагать, что-то говорить. Но свое время и свою возможность она упустила. Так же, как и весь белорусский народ – еще 9 августа", – отмечает Павел Чудук.



Акции в поддержку Беларуси проходили и в Киеве / Фото 24 канал

При этом, эксперты сходятся во мнении – настоящей оппозиции режиму Лукашенко в Беларуси сейчас нет и не было в принципе.

По факту оппозиция зародилась во время последней президентской кампании. К этому времени Лукашенко удалось уничтожить любую политическую активность, что не проходила в русле той политики, которую он проводил. Произошло ли это случайно, что именно Тихановская стала лицом этого процесса? Да,

– объяснил политолог Игорь Чаленко.

Фактически это стало возможно и благодаря новым технологиям. Тихановская, несмотря на то, что находится за пределами Беларуси, все равно проводит активную информационную политику через соцсети. И тезисы, озвученные ею, действительно воспринимаются частью белорусского общества. Если бы не социальные сети, считает эксперт, ряд акций протеста погибли бы "в зародыше".



Оппозиции как таковой пока в Беларуси нет / Фото Getty Images

Но именно эта недавно родившийся оппозиция, еще очень слабая, все равно имеет перспективы привести к смене власти в Беларуси. А вот станет ли она самой властью? Здесь уже вопрос.

Как рассказал нам один из основателей проекта BY_Help Алексей Леончик, Тихановская ситуацию не контролирует. И то, что произойдет в Беларуси, произойдет без ее влияния.

С 9 по 15 августа было ощущение, что в Беларуси появилось это активистское комьюнити. Но политической оппозиции в стране нет. Есть Тихановская – как человек-символ. Но она не лидер. Лидеры у нас появятся. Сейчас же их нет,

– добавил эксперт.

Крах экономики и утечки информации

В то же время, в СМИ стали появляться расследования и информация, ранее известна лишь приближенным к власти людям. Что свидетельствует о том, что страх политических элит усиливается. По словам Алексея Леончика, до 9 августа 2020 года никаких "сливов" не было вообще.

Теперь же количество утечек такое, как будто там сито. Все стучат друг на друга и не всегда вся информация корректна. Но сам факт, что сейчас все стало свистеть, как дырявый парашют. Журналистам впервые за 25 лет есть с чем работать,

– говорит Алексей Леончик.

Он объясняет это тем, что среди власть имущих есть много тех, кто не доволен ситуацией, потому что хорошо понимают: их сделают крайними. Им проще уйти сейчас и эту номенклатуру народу надо просто "дожать".

"Мы сейчас по сути имеем дело со строительством нации. И, зная нежелание наших людей браться за любое оружие, мне кажется, самая основная задача – просто "дожать" эту номенклатуру, чтобы она начала уходить. Многие уже это сделали, видим кадровый дефицит. У нас ведь единственный неприкасаемый человек – Лукашенко. Остальные большинство ездят на трамваях", – добавил эксперт.





Среди чиновников тоже много таких, кто недоволен ситуацией / Фото Getty Images

В пользу белорусской оппозиции сегодня также играет экономическая ситуация, которая в стране стремительно ухудшается. Например, рост стоимости продуктов питания за последний год является самым большим среди стран СНГ. Дорожают также драгоценные металлы, а вот в промышленности страны – огромное падение. Не растут и пенсии, зарплаты. При этом страну покидают иностранные инвесторы.

Ситуация действительно ухудшается и Лукашенко с этим бороться довольно сложно. Скажем так, весь его образ, как "батьки", действительно основывался на экономическом благополучии. Учитывая то, что оно сейчас всплывает из-под ног его режима, в общем страны, то очевидно, что это поможет оппозиции во главе с Тихановской,

– констатирует Игорь Чаленко.

Также в Беларуси с начала 2021 года вступили в силу изменения в налоговом законодательстве, которые устраивают далеко не всех. Одним из наиболее резонансных изменений стало временное увеличение ставок подоходного налога для работников компаний, зарегистрированных в Belarus Hi-Tech Park (IT-компании) и Великом камне (особая экономическая зона, созданная между Китаем и Беларусью).

Кроме того, увеличили размеры ремесленного сбора и ставки подоходного налога для самозанятых, ставки налога, подлежащего уплате за сдачу в аренду жилья, а также скорректировали виды и проиндексировали размеры доходов, которые освобождаются от налогообложения.

Как могут развиваться события в Беларуси

По словам Светланы Тихановской, сценариев развития событий в Беларуси есть много. И все они – даже самые страшные и долгие – неизбежно приведут к переговорам. Так ли это на самом деле, сейчас не может предсказать никто. Политические эксперты в свою очередь называют три возможных пути дальнейшего развития событий в Беларуси.

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Сценарий первый: а что если Лукашенко уйдет?

Да, такое возможно. Более того, некие предпосылки к такому исходу можно увидеть уже сейчас. Но рассчитывать на то, что диктатор легко отпустит власть, как видим, не стоит.

Игорь Чаленко называет следующие условия, при которых Лукашенко может уйти:

конституционные изменения;

активные протестные акции с возможным захватом государственных зданий;

от Лукашенко по каким-то причинам откажется Москва.

Расследования об имуществе Лукашенко, ряд голодовок довольно заметных людей и даже опрос, инициированный Тихановской – все это направлено на то, чтобы разбить сомнения белорусов в том, что смена власти возможна. Лукашенко, конечно, это понимает и будет пытаться стоять до конца. И сейчас он чувствует себя более уверенно, чем несколько месяцев назад. Но ничего вечного у нас нет.

Никто не знает, когда уйдет Лукашенко. У нас есть только страх номенклатуры (чиновников и силовиков) перед тем, что когда все рухнет, их "возьмут за яйца". Они участвуют во всем этом на стороне Лукашенко и, со временем, еще больше будут закапываться,

– отмечает Алексей Леончик.

Он объясняет: Беларусь – относительно небольшая страна и узнать информацию друг о друге не так уж и сложно. Поэтому публичность – это то, чего тут боятся. Ведь, когда Лукашенко уйдет, их заставят отвечать. И закончится это все, по словам эксперта, именно тогда, когда Лукашенко "кинет" администрация, чиновники просто начнут массово увольняться и у него не останется поддержки.



Лукашенко пытается держаться до конца / Фото Getty Images

Некоторые примеряют тут казахский сценарий, когда Нурсултан Назарбаев условно отдал должность президента и сам отошел. Но в Беларуси же, по словам Андрея Рудыка, пока данный вариант не считывается, так как нет определенных устоев. И достаточно сложно говорить об определенном преемнике – на горизонте его пока нет.

Сценарий второй: интеграция с Россией

В конце февраля этого года Лукашенко и Путин проводили переговоры в Сочи. Затем следовал еще и телефонный разговор двух диктаторов. О чем же они в конце концов договорились, известно мало. Из официальной заметки на сайте БЕЛТА можно понять, что шлось о выравнивании условий жизни в Союзном государстве, усилении совместных оборонных систем, вопросах кооперации в ВПК. Также обсудили "информационное противоборство" – то есть работу СМИ в странах.

Можем ли мы предполагать, что в условиях кризиса и зависимости от денег РФ, Лукашенко потихоньку начинает интеграцию с Россией? Тут мнения экспертов разошлись.



Плакат Путина и Лукашенко на одном из митингов / Фото Getty Images

Так, Игорь Чаленко такой вариант развития событий считает вполне реальным. То есть Лукашенко публично до последнего будет говорить, что "мы продолжаем жить в своей квартире", но делает все для того, чтобы эта "квартира" была на 100% продана банку в виде РФ.

Несколько дней назад мы видели уже, когда посла РФ в Беларуси снимают с должности и назначают госсекретарем Союзного государства. Это уже такие недвусмысленные намеки, что интеграция она продолжается. Единственная проблема, на мой взгляд, все-таки в том, что нет единого видения, какой будет Беларусь. Но то, что она в дальнейшем будет действительно интегрироваться в сторону РФ – это очевидно,

– прогнозирует эксперт.

О том, что зависимость Лукашенко от России в принципе никогда не уменьшалась, говорит и Андрей Рудык. По его словам, частично функционирования и существования режима обусловлено именно помощью со стороны России. В то же время мы понимаем, что все-таки Лукашенко держится за власть и не заинтересован в полноценной интеграции.

Но возникает вопрос: зачем, собственно, это России? Кремлю достаточно иметь дружественный режим с независимой Беларусью и условный лишний голос поддержки на международном сообществе. А в полном поглощении белорусской государственности, по словам эксперта, пока для России нет очевидных политических дивидендов.



Беларусы предпочитают держать дистанцию с РФ / Фото з Facebook Pavel Chuduk

Впрочем, Лукашенко еще в 1996 году говорил о подобном объединении, но это закончилось ничем.

Лукашенко говорил об объединении финансовых систем с 1996 года. Объединились? Нет. Лукашенко говорил об общем оборонном пространстве, общем рынке. Объединились? Да нифига. То, что Лукашенко говорит, надо слушать примерно так, как вы слушаете человека с шизофренией, который находится в собственном мире,

– объясняет ситуацию Алексей Леончик.

То есть, Лукашенко привык давать подобные обещания в обмен на финансовую поддержку Путина. Но это не значит, что он готов их исполнять. Поэтому эксперт убежден: интеграции не будет. Просто потому, что Лукашенко не хочет отдавать Путину ни контроль над финансовой системой, ни какое-то серьезное объединение армий – иначе он потеряет власть.

"Все, что принесло это Союзное государство – у нас повысились налоговые ставки. Но российских ментов на нашей границе нет. Мы никогда этого не допустим. Российских таможенников тоже. Для него наличие россиян на территории Беларуси – исключено. Потому что для Лукашенко это – такая же потеря власти, как и в случае, если его все "кинут" и он будет стоять перед выбором: лететь в Ростов или еще куда-то", – добавил Леончик.

Лукашенко – автократ, который никогда не сдал Путину больше, чем надо, потому что он боится за свою личную безопасность.

Сценарий третий: застой

Не исключают также вариант, что режим полностью удержится и все будет по-старому. Хоть это и маловероятно – все-таки протесты, хоть и слабые, никуда не деваются.

Как показывает практика, такие революционные потрясения, если и гасятся, то все равно находят свое отражение в другой период истории - через 5 лет, при другом режиме и тому подобное. Потому что проблема сама не снимается. Она просто или подменяется другими, или затухает на их фоне,

– рассказывает Андрей Рудык.

В Беларуси часто закрывали глаза на то, что Лукашенко – диктатор, за счет каких-то экономических благ, подаренных Россией, в частности.

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Лукашенко даже сам говорил о передачи власти. А мы понимаем, что можно передать эти полномочия номинально, но по факту ничего не изменится.

Сейчас же ситуация в Беларуси действительно ухудшается и белорусские власти пытаются максимально закрутить гайки. И, в этих условиях, для оппозиции главная цель – не дать гражданам разувериться в возможности изменений в стране.