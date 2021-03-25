День волі в Білорусі: національні стяги, затримання і Ленін у фарбі
У Білорусі 25 березня відзначають День Волі. Напередодні лідерка опозиції Світлана Тихановська закликала білорусів виходити на вулиці на честь свята.
Джерело:"Радыё Свабода"
Що це за день
25 березня 1918 року Рада БНР у Мінську проголосила Третю статутну грамоту. Згідно з нею утворювалась нова незалежна держава. БНР визнали країни Балтії, Кайзерівська Німеччина та її союзники. Однією з перших визнала БНР незалежна українська держава – УНР.
До теми Не готові битися до кінця: у чому трагедія Білорусі і як перемогти Кремль
Масово День проголошення незалежності БНР почали святкувати ще в 1989 році – за 2 роки до знищення СРСР. Від 1993 року на масове святкування вийшли тисячі людей по всій країні.
Мінськ увішаний стягами
Напередодні Дня волі соцмережами прокотилися заклики вивішувати національні біло-червоно-білі стяги і прикрашати стрічками вулиці. Відтак з самого ранку 25 березня столиця Білорусі "вдяглася" у національні кольори. Стовпи, перила, огорожі прикрасили відповідними стрічками і розмалювали балончиками.
Як виглядає Мінськ у День волі 25 березня / Фото Белсат, "Радыё Свабода"
Вивісили стяги не лише з вікон приватних домівок. Так, наприклад, національним біло-червоно-білим прапором, прикрасили різні корпусу Білоруського державного університету у Мінську. Як повідомляють у телеграм-каналах, зробили це сміливі студенти.
Жінка облила фарбою пам'ятник Леніну
53-річна жінка у місті Браслав замастила зеленою фарбою пам'ятник Леніну на центральній площі міста. Районний відділ Слідчого комітету вже розслідує кримінальну справу про "пошкодження майна".
Повідомляється, що у 2020 році вона була притягнута до адміністративної відповідальності за участь у акціях протесту. Її вже затримали.
Пам'ятник облили зеленою фарбою / Фото з sk.gov.by
Затримання активістів на День волі
Як повідомляють у ЗМІ, в цей святковий день, у низці міст відбулися затримання активістів.
У Вітебську поліція затримала відомого розповсюджувача незалежної преси Бориса Хамайду. Він влаштував одиночний протест із національним гербом у руках. Його одразу ж схопила поліція.
У Салігорську Слідчий комітет затримав активіста Павла Батуєва. Він є членом Сейму Партії БНФ. За участь у акціях протесту проти фальсифікацій на виборах його засудили до адміністративного арешту.
Протести в Білорусі: що відомо
- Масштабні акції протесту в Білорусі почалися після виборів президента 9 серпня 2020 року.
- Люди не погоджувались з результатами, згідно з якими, перемогу нібито здобув Олександр Лукашенко. Відтак почалися масштабні протести.
- У відповідь на самопроголошення себе президентом і насилля над народом США та Європейський Союз запровадили санкції проти Лукашенка.
- Після кількох місяців активної фази протести восени затихли. Лідери опозиції були змушені виїхати з Білорусі.
- Вийти на вулиці задля протестів знову білорусів закликала Світлана Тихановська.
Поділитися новиною