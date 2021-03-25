У Білорусі 25 березня відзначають День Волі. Напередодні лідерка опозиції Світлана Тихановська закликала білорусів виходити на вулиці на честь свята.

Що це за день

25 березня 1918 року Рада БНР у Мінську проголосила Третю статутну грамоту. Згідно з нею утворювалась нова незалежна держава. БНР визнали країни Балтії, Кайзерівська Німеччина та її союзники. Однією з перших визнала БНР незалежна українська держава – УНР.

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Масово День проголошення незалежності БНР почали святкувати ще в 1989 році – за 2 роки до знищення СРСР. Від 1993 року на масове святкування вийшли тисячі людей по всій країні.

Більше про історію цього свята та те, як його відзначали попередніми роками, читайте за цим посиланням.

Мінськ увішаний стягами

Напередодні Дня волі соцмережами прокотилися заклики вивішувати національні біло-червоно-білі стяги і прикрашати стрічками вулиці. Відтак з самого ранку 25 березня столиця Білорусі "вдяглася" у національні кольори. Стовпи, перила, огорожі прикрасили відповідними стрічками і розмалювали балончиками.

Як виглядає Мінськ у День волі 25 березня / Фото Белсат, "Радыё Свабода"

Вивісили стяги не лише з вікон приватних домівок. Так, наприклад, національним біло-червоно-білим прапором, прикрасили різні корпусу Білоруського державного університету у Мінську. Як повідомляють у телеграм-каналах, зробили це сміливі студенти.

Жінка облила фарбою пам'ятник Леніну

53-річна жінка у місті Браслав замастила зеленою фарбою пам'ятник Леніну на центральній площі міста. Районний відділ Слідчого комітету вже розслідує кримінальну справу про "пошкодження майна".

Повідомляється, що у 2020 році вона була притягнута до адміністративної відповідальності за участь у акціях протесту. Її вже затримали.



Пам'ятник облили зеленою фарбою / Фото з sk.gov.by

Затримання активістів на День волі

Як повідомляють у ЗМІ, в цей святковий день, у низці міст відбулися затримання активістів.

У Вітебську поліція затримала відомого розповсюджувача незалежної преси Бориса Хамайду. Він влаштував одиночний протест із національним гербом у руках. Його одразу ж схопила поліція.

У Салігорську Слідчий комітет затримав активіста Павла Батуєва. Він є членом Сейму Партії БНФ. За участь у акціях протесту проти фальсифікацій на виборах його засудили до адміністративного арешту.

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