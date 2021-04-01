Светлана Тихановская в очередной раз подчеркнула, что Крым – украинский. Лидер белорусской оппозиции готова повторить это во время своего визита в Киев.

Тихановская подчеркнула, что ждет более решительных заявлений со стороны украинского правительства и определенной финансовой изоляции. Это должно стать давлением для режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

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По словам Тихановской, она ждет приглашения от украинских властей.

Крым – украинский. Когда говоришь неопределенно – это не значит, что ты ошибаешься, ты просто говоришь на дипломатическом языке. Сейчас я четко сказала, ответила на вопрос,

– подчеркнула лидер белорусской оппозиции.

Тихановская отметила, что хочет убедить официальную Украину – "чтобы режим упал, чтобы заставить его начать общение с белорусами, нужно максимальное давление – политическое, экономическое".

Тихановская убеждена, что Украина в этом вопросе может сделать очень много.

Заметьте! Свой визит в Украину Тихановская планировала еще после местных выборов в октябре 2020 года.