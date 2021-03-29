Беларусь обвиняет Тихановскую в терроризме: уже открыли производство
Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против оппозиционерки Светланы Тихановской за якобы подготовку акта терроризма.
Источник:телеграм-канал BELTA
Генеральный прокурор Андрей Швед заявил, что это сделали на основании материалов, представленных Комитетом государственной безопасности и МВД.
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"В отношении Тихановской и участников так называемой инициативы BYPOL возбудили уголовное дело по статье о подготовке акта терроризма организованной группой", – подчеркнул он.
"Указанные лица несколько дней назад пытались организовать взрывы и поджоги на территории столицы и других городов", – отметил белорусский генеральный прокурор.
Он добавил, что задержанный с поличным гражданин Малейчук уже якобы дал показания об организаторах и участниках теракта. В то же время не уточнил подробностей.
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