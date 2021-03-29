Білорусь закидає Тихановській тероризм: вже відкрили провадження
Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу проти опозиціонерки Світлани Тихановської за нібито підготовку акту тероризму.
Джерело:телеграм-канал BELTA
Генеральний прокурор Андрій Швед заявив, що це зробили на підставі матеріалів, представлених Комітетом державної безпеки та МВС.
Зрілі рішення, – Тихановська запускає голосування за переговори з владою
"Щодо Тихановської та учасників так званої ініціативи BYPOL порушили кримінальну справу за статтею про підготовку акту тероризму організованою групою", – підкреслив він.
"Зазначені особи кілька днів тому намагалися організувати вибухи й підпали на території столиці та інших міст", – зазначив білоруський генеральний прокурор.
Він додав, що затриманий на місці злочину громадянин Малейчук вже нібито дав свідчення про організаторів та учасників теракту. Водночас не уточнив подробиць.
Білорусь проти Тихановської
- Тихановській довелося переїхати з Білорусі до Литви. Вона пояснила, що була змушена зробити це з міркувань безпеки для своїх дітей.
- 2 березня у Білорусі заявили, що вимагатимуть екстрадиції опозиціонерки. Мовляв, відповідні документи вже направили у генпрокуратуру.
- Заступник очільника МЗС Литви Мантас Адоменас чітко заявив, що Литва не видає людей, які піддаються політичним переслідуванням.
- Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс наголосив, що "швидше пекло замерзне, ніж почнемо розглядати ваші вимоги".
Поділитися новиною