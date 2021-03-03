Литва не планує видавати Білорусі лідерку опозиції Світлану Тихановську. Адже після повернення в країну, вона може зазнати політичних переслідувань з боку влади.

Про це розповів заступник міністра закордонних справ Литви Мантас Адоменас. І додав, що в Білорусі знають про чітку позицію Литви стосовно цього питання.

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За його словами, керівництво Білорусі розуміє, що будь-який запит про видачу Світлани Тихановської буде суто "ритуальною дією".

Литва не видає людей, які піддаються політичним переслідуванням,

– підкреслив він.

Заступник очільника МЗС Литви зауважив, що в Мінську прекрасно знають, яку відповідь надасть Литва на запит про екстрадицію опозиціонерки.

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Мантас Адоменас пригадав, що посол Литви був відкликаний з Білорусі для консультацій ще у жовтні 2020 року. Наразі країну там представляє тимчасовий повіренний.

"Зробити офіційні стосунки ще гіршими – навряд чи можливо", – відповів він.

Таке рішення МЗС Литви ухвалило у відповідь на дії Лукашенка, який відкликав очільників білоруських місій у Литві та Польщі.

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