Литва не собирается выдавать Светлану Тихановскую Беларуси: причина
Литва не планирует выдавать Беларуси лидера оппозиции Светлану Тихановскую. Ведь после возвращения в страну, она может подвергнуться политическим преследованиям со стороны власти.
Источник:Deutsche Welle
Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас. И добавил, что в Беларуси знают о четкой позиции Литвы по этому вопросу.
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По его словам, руководство Беларуси понимает, что любой запрос о выдаче Светланы Тихановской будет сугубо "ритуальным действием".
Литва не выдает людей, подвергающихся политическим преследованиям,
– подчеркнул он.
Заместитель главы МИД Литвы отметил, что в Минске прекрасно знают, какой ответ даст Литва на запрос об экстрадиции оппозиционера.
Осложнит ли отказ выдать Тихановскую отношения Вильнюса и Минска
Мантас Адоменас вспомнил, что посол Литвы был отозван из Беларуси для консультаций еще в октябре 2020 года. Сейчас страну там представляет временный поверенный.
"Сделать официальные отношения еще хуже – вряд ли возможно", – ответил он.
Такое решение МИД Литвы принял в ответ на действия Лукашенко, который отозвал руководителей белорусских миссий в Литве и Польше.
Что известно о выезде Тихановской в Литву
- После президентских выборов Светлана Тихановская уехала из Беларуси в Литву. Оппозиционерка пояснила, что решение о переезде ей пришлось принять из соображений безопасности о своих детях.
- 2 марта стало известно, что Беларусь потребует у Литвы экстрадиции политика. В частности, следственный комитет уже передал соответствующие документы в генпрокуратуру.
- На сайте ведомства указано, что Тихановскую объявили в розыск. Там считают, что оппозиционерка и ее соратники готовились к захвату ряда админзданий.
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