Литва не планирует выдавать Беларуси лидера оппозиции Светлану Тихановскую. Ведь после возвращения в страну, она может подвергнуться политическим преследованиям со стороны власти.

Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас. И добавил, что в Беларуси знают о четкой позиции Литвы по этому вопросу.

К теме Беларусь потребует у Литвы экстрадиции Тихановской

По его словам, руководство Беларуси понимает, что любой запрос о выдаче Светланы Тихановской будет сугубо "ритуальным действием".

Литва не выдает людей, подвергающихся политическим преследованиям,

– подчеркнул он.

Заместитель главы МИД Литвы отметил, что в Минске прекрасно знают, какой ответ даст Литва на запрос об экстрадиции оппозиционера.

Осложнит ли отказ выдать Тихановскую отношения Вильнюса и Минска

Мантас Адоменас вспомнил, что посол Литвы был отозван из Беларуси для консультаций еще в октябре 2020 года. Сейчас страну там представляет временный поверенный.

"Сделать официальные отношения еще хуже – вряд ли возможно", – ответил он.

Такое решение МИД Литвы принял в ответ на действия Лукашенко, который отозвал руководителей белорусских миссий в Литве и Польше.

Что известно о выезде Тихановской в Литву