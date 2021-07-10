Тихановская была одной из гостей на очередном протокольном мероприятии. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал детали встречи международных лидеров.

К теме Тихановская заявила, что неофициально встречалась с Зеленским

Детали встречи Зеленского и Тихановской

По словам Кулебы, во время конференции белорусская оппозиционерка подошла к Зеленскому. Она назвалась и сообщила о своей благодарности Украине за поддержку белорусского народа.

Наше государство действительно искреннее и последовательное в этой поддержке. Мы желаем белорусам добра и заинтересованы в том, чтобы соседняя Беларусь развивалась как демократическое европейское государство,

– отметил Кулеба.

Отметим, что ранее Тихановская заявила, что неофициально встретилась с Зеленским. Она в частности отметила, что поддерживает Украину.

Тихановская и Украина: коротко