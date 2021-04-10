Светлана Тихановская планирует встретиться с Владимиром Зеленским и Джо Байденом. В то же время существенным препятствием для международных поездок является пандемия COVID-19.

Що відомо про зустріч Тихановської і Зеленського

Лідерка білоруської опозиції наголосила, що зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським наразі обговорюється.

Зауважте Тихановська запропонувала Лукашенку переговори

Ми всіляко сприяємо тому, щоб ця зустріч відбулася,

– запевнила Тихановська.

Політикиня неодноразово говорила про своє бажання відвідати Київ. Тихановська наголосила, що готова в українській столиці ще раз підтвердити: Крим – це Україна.

Окрім того, лідерка білоруської опозиції наголосила на потребі рішучіших заяв з боку українського уряду щодо режиму Олександра Лукашенка.

Що відомо про зустріч Тихановської і Байдена

Тихановська запевнила, що її зустріч з президентом США Джо Байденом наразі перебуває на етапі підготовки. Однак суттєвим випробуванням для міжнародних поїздок стала ситуація з коронавірусом.

"Ми з Вашингтоном на зв'язку. Найбільша перешкода планованої зустрічі - COVID-19, він вносить корективи до нашої роботи, багато міжнародних поїздок скасовується або відтерміновується через карантинні обмеження", – розповіла політикиня.

Зверніть увагу! Тихановська вже виступала у Конгресі США. Це відбулося 17 березня. Зокрема, політикиня говорила про масові репресії у Білорусі та жертв режиму Лукашенка.