Санкции и помощь: Тихановская выступит в Конгрессе США
В среду, 17 марта, Светлана Тихановская выступит в Конгрессе США. Политик будет обсуждать санкции против режима Александра Лукашенко, который применил насилие к мирным протестующим.
Источник:NEXTA Live
Лидер белорусской оппозиции Тихановская также планирует напомнить миру о политических пленниках и обсудить варианты помощи репрессированным.
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В Комитете по международным отношениям Палаты представителей Конгресса США состоится слушание по вопросу демократического движения в Беларуси и лидерства женщин,
– говорится в сообщении.
Выступление Тихановской уже назвали историческим событием для белорусов.
О чем будет говорить Тихановская
- массовые репрессии в Беларуси;
- истории смелых белорусок, которые стали жертвами режима;
- ужесточение санкций против "кошельков" Лукашенко;
- помощь гражданам и СМИ.
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