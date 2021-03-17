В среду, 17 марта, Светлана Тихановская выступит в Конгрессе США. Политик будет обсуждать санкции против режима Александра Лукашенко, который применил насилие к мирным протестующим.

Лидер белорусской оппозиции Тихановская также планирует напомнить миру о политических пленниках и обсудить варианты помощи репрессированным. Актуально Тихановскому предъявили окончательное обвинение: сколько лет ему грозит В Комитете по международным отношениям Палаты представителей Конгресса США состоится слушание по вопросу демократического движения в Беларуси и лидерства женщин,

– говорится в сообщении. Выступление Тихановской уже назвали историческим событием для белорусов. О чем будет говорить Тихановская массовые репрессии в Беларуси;

истории смелых белорусок, которые стали жертвами режима;

ужесточение санкций против "кошельков" Лукашенко;

помощь гражданам и СМИ. Обратите внимание! Беларусь потребовала от Литвы экстрадиции Тихановской. Такое решение аргументировали тем, что политик и его соратники якобы планируют захватить админздание в Гомеле. Однако в Беларуси заявили, что "скорее ад замерзнет", чем выдадут оппозиционера.