У середу, 17 березня, Світлана Тихановська виступить у Конгресі США. Політикиня обговорюватиме санкції проти режиму Олександра Лукашенка, який застосував насилля до мирних протестувальників.

Лідерка білоруської опозиції Тихановська також планує нагадати світові про політичних бранців та обговорити варіанти допомоги репресованим. Актуально Тихановському пред'явили остаточне звинувачення: скільки років йому загрожує У Комітеті з міжнародних відносин Палати представників Конгресу США відбудеться слухання з питання демократичного руху в Білорусі і лідерства жінок,

– мовиться у повідомленні. Виступ Тихановської вже назвали історичною подією для білорусів. Про що говоритиме Тихановська Масові репресії у Білорусі;

історії сміливих білорусок, які стали жертвами режиму;

посилення санкцій проти "гаманців" Лукашенка;

допомогу громадянам та медіа. Зверніть увагу! Білорусь вимагала від Литви екстрадицію Тихановської. Таке рішення аргументували тим, що політикиня та її соратники нібито планують захопити адмінбудівлі у Гомелі. Однак у Білорусі заявили, що " швидше пекло замерзне", аніж видадуть опозиціонерку.