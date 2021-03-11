Тихановському пред'явили остаточне звинувачення: скільки років йому загрожує
У Білорусі пред'явили остаточне звинувачення блогеру та опозиціонеру Сергію Тихановському. Чоловіку висунули обвинувачення одразу за чотирма статтями.
Джерело:Слідчий комітет Білорусі
У відомстві заявили, що Тихановський "протягом тривалого періоду активно займався підготовкою та організацією масових заворушень на території держави у поствиборчий період".
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У чому звинувачують Тихановського
Як повідомили в Слідчому комітеті країни, Тихановського звинувачують за чотирма статтями Кримінального кодексу. Серед них:
- частина 1 статті 293 (Організація масових заворушень);
- частина 3 статті 130 (Розпалювання соціальної ворожнечі);
- частина 2 статті 191 (Перешкоджання роботі ЦВК);
- частина 1 статті 342 (Організація дій, що грубо порушують громадський порядок).
Максимальне покарання передбачає позбавлення волі строком до 15 років.
Що варто знати про Сергія Тихановського
- Блогер Сергій Тихановський планував балотуватися в президенти Білорусі. Однак під час передвиборчої кампанії його заарештували.
- Тихановський перебуває за ґратами з 29 травня. На опозиціонера повісили адміністративне правопорушення.
- Тоді участь у виборах взяла дружина опозиціонера – Світлана Тихановська. За даними незалежних екзит-полів, саме вона здобула перемогу.
Зауважимо, що у жовтні 2020 року режим Олександра Лукашенка оголосив Світлану Тихановську у розшук. Сама опозиціонерка заявляла, що не бачить сенсу зараз повертатися до Білорусі.
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