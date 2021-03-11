Тихановскому предъявили окончательное обвинение: сколько лет ему грозит
В Беларуси предъявили окончательное обвинение блогеру и оппозиционеру Сергею Тихановскому. Мужчине предъявили обвинение сразу по четырем статьям.
Источник:Следственный комитет Беларуси
В ведомстве заявили, что Тихановский "в течение длительного периода активно занимался подготовкой и организацией массовых беспорядков на территории государства в поствыборный период".
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В чем обвиняют Тихановского
Как сообщили в Следственном комитете страны, Тихановского обвиняют по четырем статьям Уголовного кодекса. Среди них:
- часть 1 статьи 293 (Организация массовых беспорядков);
- часть 3 статьи 130 (Разжигание социальной розни);
- часть 2 статьи 191 (Препятствование работе ЦИК);
- часть 1 статьи 342 (Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок).
Максимальное наказание предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.
Что стоит знать о Сергее Тихановском
- Блогер Сергей Тихановский планировал баллотироваться в президенты Беларуси. Однако во время предвыборной кампании его арестовали.
- Тихановский находится за решеткой с 29 мая. На оппозиционера повесили административное правонарушение.
- Тогда участие в выборах приняла супруга оппозиционера – Светлана Тихановская. По данным независимых экзит-полов, именно она одержала победу.
Отметим, что в октябре 2020 года режим Александра Лукашенко объявил Светлану Тихановскую в розыск. Сама оппозиционер заявляла, что не видит смысла сейчас возвращаться в Беларусь.
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