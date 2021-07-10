Тихановська була однією з гостей на черговому протокольному заході. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів деталі зустрічі міжнародних лідерів.

До теми Тихановська заявила, що неофіційно зустрічалася з Зеленським

Деталі зустрічі Зеленського і Тихановської

За словами Кулеби, під час Конференції білоруська опозиціонерка підійшла до Зеленського. Вона назвалась і повідомила про свою вдячність Україні за підтримку білоруського народу.

Наша держава дійсно щира і послідовна в цій підтримці. Ми бажаємо білорусам добра і зацікавлені в тому, щоб сусідня Білорусь розвивалася як демократична європейська держава,

– зазначив Кулеба.

Відзначимо, що раніше Тихановська заявила, що неофіційно зустрілась із Зеленським. Вона зокрема зауважила, що підтримує Україну.

Тихановська і Україна: коротко