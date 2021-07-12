У Білорусі заявили, що такою була офіційна відповідь від Литви. Про це в ефірі білоруського телеканалу розповів генпрокурор Білорусі Андрій Швед.

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Литва не видасть Тихановську

Андрій Швед заявив, що у Литві перебувають білоруські опозиціонери, проти яких в Білорусі відкрили кримінальні справи. Він заявив, що вони направили і надсилають відповідні документи у країни.

Поки реакції не спостерігаємо, за винятком громадянки Тихановської. Дійсно, надійшли документи, вже офіційно можу підтвердити, про відмову Литви в її видачі…

– розповів генпрокурор.

Він також додав, що нібито "в них немає ніякої мотивування, на підставі чого вони нам відмовили – тобто правових підстав ми в цьому не побачили".

Він також запевнив, що роблять все можливе, аби Білорусі видали "злочинців". Розповів про хороші результати з Росією.

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