Зв'язок є, – Тихановська

Через кримінальні справи низка працівників правоохоронних органів виїхала з Білорусі. Про це політикиня заявила в інтерв'ю.

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У них залишилися контакти всередині режиму, всередині силовиків. Так вони дістають інформацію, відео, аудіодокументи про те свавілля, що коїться в режимі. Налагоджують якісь свої зв'язки,

– розповіла Тихановська.

Цю інформацію не завжди поширюють, бо вона секретна. Однак зв'язок у Тихановської з силовиками точно є.

За словами лідерки опозиції, люди, які працюють на державній службі – ще більші заручники цієї системи, ніж звичайні білоруси.

"Страшно за життя. Хто як може, так допомагає нам. Хтось знаходить в собі сили давати нам інформацію внутрішню, хтось, можливо, в певний момент повернеться обличчям до білорусів, коли буде необхідно", – сказала політикиня.

Вона розповіла, що в Білорусі створили окрему організацію – BYPOL. До неї входять колишні силовики.

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Політикиня про співпрацю з Росією

Тихановська також зізналася, що намагалася налагодити неофіційні контакти з Москвою, аби показати, що її команда готова до діалогу. Однак з'ясувалося, що там просто "глуха стіна". Ніхто не хотів спілкуватися з білоруською опозицією.